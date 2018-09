Constructief multilateralisme is de sleutelterm van VN-speech Rutte

Daar waar de Amerikaanse president Donald Trump zich eerder op de dag laatdunkend had uitgelaten over multilateralisme, hamerde premier Mark Rutte in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties juist op het belang van internationale samenwerking. Hij pleitte in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd hartstochtelijk voor ‘constructief multilateralisme’.

Zonder de naam van Trump of de VS specifiek te noemen zei Rutte dat “sommige landen een andere benadering hebben gekozen”. Eentje van “polarisatie en eigenbelang”. De premier wees erop dat Nederland het bevorderen van de internationale rechtsorde in de Grondwet heeft staan en dat dit dient als moreel kompas. Donald Trump had eerder op de dag juist afstand genomen van vrijwel alles wat naar internationale coöperatie riekt.

Rutte stelde de retorische vraag welk land er geen belang heeft bij een stabiele wereld en legde daarbij de link met de MH17. Hij riep alle landen van de VN op volledig steun te geven aan het afronden van het onderzoek naar het neerhalen van het toestel waardoor 193 Nederlanders omkwamen.

“MH17 blijft een open wond voor mijn land en alle landen die burgers aan boord van het toestel hadden”

Rutte zei dat de bewijzen die het JIT eerder dit jaar heeft gepresenteerd hem alleen maar hebben gesterkt in het blootleggen van de waarheid. Hij noemde Rusland niet.

Tegen cynisme

Mark Rutte toonde ook heel expliciet zijn optimistische aard. Hij begon zijn speech met te verwijzen naar de erfenis van de dit jaar overleden Kofi Annan, de voormalig secretaris-generaal van de VN. Annan was een groot voorvechter van multilateralisme en Rutte repte ook over de hoop op vooruitgang die hij altijd toonde.

Geheel in de geest van Annan zei Rutte dat “onze enige weg vooruit bestaat uit niet opgeven en niet toegeven aan cynisme”. De premier zei bij de afsluiting van zijn speech ook geïnspireerd te zijn door een Nederlandse kandidaat voor het jongerenpanel van de VN die zei dat we dingen kunnen veranderen, maar dat we er wel in moeten geloven.

Klimaat en watermanagement

In zijn toespraak hield Rutte de halfgevulde zaal ook voor hoe belangrijk het is vast te houden aan de duurzame agenda van de VN en het klimaatakkoord van Parijs. Juist klimaatverandering bedreigt volgens hem de stabiliteit van de wereldorde.

Foto: Peter Foley/EPA

Water speelt daarbij een belangrijke rol en Rutte zei dat Nederland met alle kennis over watermanagement een grote bijdrage kan leveren aan het bestrijden van problemen als droogte, overstromingen en vervuiling. Hij vroeg andere landen op te schalen in de strijd tegen klimaatverandering.

Lange dag bij de VN

Rutte was als voorlaatste van 39 sprekers aan de beurt op deze derde dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Sommige toehoorders waren dan ook zichtbaar in hun ogen aan het wrijven. Direct voor hem sprak de Luxemburgse premier Xavier Bettel en na hem nog de Noorse premier Erna Solberg.

En dan was er ook nog de bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad waar Trump uithaalde naar China, maar twee kansen om Rusland te bekritiseren liet lopen.

Meest interessante spreker tijdens de middag- en avondsessie van de Algemene Vergadering was de Venezolaanse president Nicolás Maduro, die aangaf met de Verenigde Staten te willen praten over de toestand in zijn land.

Venezuela gaat gebukt onder grote economische, sociale en politieke problemen. Mede door de gedaalde olieprijzen in de laatste jaren, maar vooral ook door het desastreuze beleid van de regering van Maduro. De opvolger van Chávez bleef echter de socialistische revolutie bejubelen.