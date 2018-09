Blokhuis wil landelijk meldpunt voor verward gedrag

Er komt een landelijk telefoonnummer waar burgers melding kunnen doen van mensen die verward gedrag vertonen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) donderdag toegezegd. Met het meldpunt, dat dag en nacht bereikbaar zal zijn, moet het voor gemeenten makkelijker worden om opvang en zorg te regelen voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn en een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

Het meldnummer is bedoeld voor situaties waarin geen sprake is van levensgevaar, bijvoorbeeld wanneer een verward persoon op straat overlast veroorzaakt.

Het is voor veel Nederlanders onduidelijk naar welk nummer ze in dit soort gevallen kunnen bellen. De afgelopen twee jaar zijn er al wel regionale meldpunten ingesteld; het landelijke nummer gaat als overkoepelend middel dienen. Hoe het landelijke nummer eruit gaat zien en wordt betaald, gaat de staatssecretaris de komende tijd uitzoeken.

Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam Verwarde Personen wil voorkomen dat zij in een politiecel terechtkomen: ‘Iemand ontspoort nooit onverwachts’.

De zorg voor verwarde personen wordt door de gemeenten georganiseerd, maar het blijkt in de praktijk vaak lastig om de juiste zorg te verlenen. Verwarde mensen vallen doorgaans tussen wal en schip omdat hun problemen moeilijk worden begrepen of doordat ze vastlopen in de systemen van verschillende zorginstanties, concludeerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De afgelopen twee jaar deed een schakelteam van de VNG en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid onderzoek naar hoe gemeenten de zorg voor verwarde personen kunnen verbeteren. Het schakelteam presenteert donderdag zijn eindrapport, waarin de telefoonlijn een van de aanbevelingen is. Vanaf 1 oktober zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de verbetering van de opvang van en de zorg voor verwarde personen