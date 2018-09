Blasey Ford houdt stand in verhoor

„Hij wreef tegen mij aan” – ze zucht.

„Hij was zwaar” – ze schokschoudert.

„De jongens schenen zich nogal te vermaken” – ze snikt.

Zo maakt Amerika donderdag kennis met Christine Blasey Ford, een doodgewone vrouw die zichzelf door een speling van de politiek terugvindt in de zaal van de Senaat, tegenover een kring van voornamelijk mannelijke senatoren en voor het oog van camera’s. Zij legt getuigenis af van haar herinnering aan een akelig incident in haar schooltijd, waarbij ze door twee jongens seksueel werd belaagd. Die zeer persoonlijke ervaring is politiek explosief, doordat een van haar belagers, Brett Kavanaugh, op het punt staat voor het leven te worden benoemd voor het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten.

Totdat Blasey Ford op 16 september een interview gaf aan The Washington Post, leek niets Kavanaughs benoeming in de weg te staan. De Republikeinse meerderheid in de Senaat had alle inhoudelijke bezwaren van de Democraten tegen de kandidaat-opperrechter weggewuifd. Deze beschuldiging maakte een nieuwe verhoorronde echter noodzakelijk.

Terwijl buiten het Senaatsgebouw enkele tientallen demonstranten „Hey ho, Kavanaugh has got to go!” scanderen, en iets verderop tientallen anderen in ‘Women for Kavanaugh’-T-shirts zachtjes God bless America zingen, opent de Republikeinse voorzitter van de justitiecommissie van de Senaat de vergadering. Hij begint met één lange aanklacht tegen wat hij ziet als voortdurende obstructie van de Democratische partij, die niet meewerkte aan de voorafgaande gesprekken met Blasey Ford, en tegen de advocaten van twee vrouwen die daarna met soortgelijke beschuldigingen kwamen. „Wij hebben de ene advocaat acht en de andere zes keer gevraagd of zij hun cliënt door onze medewerkers wilden laten horen, maar geen reactie gekregen.”

Contrast

Het verhoor van Blasey Ford kent daarna een wonderlijk verloop, het resultaat van dagenlange onderhandelingen. Haar advocaten eisten een FBI-onderzoek voorafgaand aan dit verhoor, dat wilde de Republikeinse meerderheid niet. Haar advocaten eisten dat zij zou worden ondervraagd door de senatoren zelf – ongetwijfeld omwille van het ongemakkelijke contrast tussen al die mannen en die ene vrouw – maar de Republikeinse senatoren hebben een vrouwelijke officier van justitie ingehuurd die namens hen de vragen stelt.

Zo hinkelt het verhoor urenlang door, waarbij om en om senatoren van de ene of de andere partij vijf minuten vraagtijd hebben. De Democraten prijzen Blasey Ford steevast om haar moed en stellen vragen over hoeveel last ze van het incident heeft gehad. „Ik kreeg angststoornissen en post-traumatische stress”, antwoordt de getuige. Hoe zeker is ze ervan dat ze Kavanaugh niet verwart met een andere schoolvriend die op hem leek? Deze theorie werd woensdag, inclusief naam van de man in kwestie, aangeleverd door het Witte Huis. Blasey Ford is „100 procent zeker”.

Intussen volgt aanklager Rachel Mitchell haar eigen lijn. Die gaat van de omstandigheden van het feestje waar het incident moet zijn gebeurd naar het recente besluit van Blasey Ford om de Senaat ervan op de hoogte te stellen voordat Kavanaugh benoemd zou worden.

Waarachtig

Als het de bedoeling was Blasey Ford als waarachtige getuige te ontmaskeren, bijvoorbeeld door haar politieke bedoelingen toe te dichten, dan is Mitchell daar niet in geslaagd. Een verslaggever van maandblad Vanity Fair twitterde donderdagochtend op basis van twee bronnen dat president Trump – die zijn geplande gesprek met staatssecretaris van Justitie Rosenstein had verplaatst om het verhoor te volgen – woedend was op zijn medewerkers, omdat die hem niet tevoren hadden gezegd dat Blasey Ford zo geloofwaardig zou zijn.

Na het bloednerveuze begin raakt Blasey Ford meer op haar gemak, ook door de omzichtigheid van haar ondervrager, en geeft ze, met krakende stem maar zonder haperen, antwoord over alles wat zij zich herinnert.

De enige haperingen komen als Mitchell begint te boren naar mogelijk minder geloofwaardige adviseurs van Blasey Ford: haar advocaten en de Democratische afgevaardigden aan wie zij „uit burgerplicht” haar verhaal had verteld.

Die tweede lijn brengt Mitchell tot vragen over wie de rekeningen van Blasey Ford betaalt en of het ondergaan (en doorstaan) van een test met een leugendetector haar eigen idee is geweest of dat de Democraten dat hadden gevraagd. Hier overlegt de getuige af en toe met haar twee advocaten – die naar eigen zeggen pro bono aan deze zaak werken.

Enkele Democratische senatoren schieten Blasey Ford hier te hulp, in hun plukjes vijf minuten. „U staat hier niet terecht”, benadrukt senator Cory Booker. Senator Sheldon Whitehouse zegt: „U heeft toch zelf om een FBI-onderzoek gevraagd?” Ja, antwoordt Blasey Ford. „U weet dat ze voor Kavanaugh niet alleen bezwarende, maar ook ontlastende bewijzen kunnen vinden?” Ja, zegt Blasey Ford. „En dat was geen probleem voor u?” Nee, zegt Blasey Ford. „Het leek mij belangrijk om de waarheid te achterhalen.”

Later op de dag, na publicatie van dit artikel, krijgt Kavanaugh de kans zijn nominatie veilig te stellen. Hij ontkende de beschuldigingen fel.