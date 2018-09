Mannen drinken bier en vrouwen muntthee. Toch?

Ik ken best veel vrouwen die bier drinken en, nu ik erover nadenk, best een zorgwekkend aantal mannen dat veel wijn drinkt, maar over het algemeen is het zo dat, gemiddeld, vrouwen vaker wijn drinken en mannen vaker bier.

Ik heb lang gedacht dat mannen een biologisch programma hebben voor bier dat wordt geactiveerd als je ergens een krat neerzet. Probeer maar eens, meestal komt er al snel een groepje mannen op af en dan gaan ze het samen leegdrinken. Brigitte Kaandorp zei ooit dat als je een man nodig hebt, je een biertje in de koelkast moet zetten en de voordeur op een kier, en dan komt het vanzelf goed.

Nou, dát klopt al niet. Want toen ik dat ooit in Frankrijk probeerde, kwam er geen hond op mijn bier af, tot ik er een fles wijn van maakte – hoewel al die Franse mannen daarna ook snel weer weg waren toen het niet de juiste fles bleek te zijn, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat, is waarom mannen vaker bier drinken dan vrouwen.

Ik vroeg het aan hoogleraar ‘sensory science and eating behaviour’ Kees de Graaf van de Wageningen Universiteit. Volgens hem blijkt uit smaakonderzoek dat mannen vaker bittere smaken „innemen” dan vrouwen en vrouwen meer vet en zoet eten dan mannen. Bier is bitter, dus voilà, daar is het antwoord, maar er speelt volgens De Graaf nog veel meer mee. Het is volgens hem namelijk ook „cultureel bepaald” dat mannen vaker bier drinken dan vrouwen. Bier wordt in reclames „louter als een mannenaangelegenheid” neergezet, zegt hij. Dus dat zal ook invloed hebben.

Als wijn een vrouwendrank is, waarom zijn er dan zoveel mannelijke ‘wijnkenners’?

Bier wordt met „mannelijke eigenschappen” als „avontuurlijk, extravert, opwindend en energiek” geassocieerd, eigenschappen die ik zelf dan weer een stuk minder met de mannen die het drinken associeer, maar goed. Wijn wordt als „minder mannelijk” gezien, als „meer ingetogen”, als „warm en liefdevol, meer voor bij een goed gesprek, intiemer dan bier”, en dat vinden mensen meer bij vrouwen passen, zegt De Graaf. Ik vind een man die een goed, intiem en warm gesprek weet te voeren dan weer mannelijker dan een man die avontuurlijk een krat bier leeg drinkt, maar ook dát zal dan wel weer aan mij liggen.

Het kan natuurlijk ook gewoon met het volume van bier te maken hebben, zegt De Graaf, dat mannen er meer van drinken dan vrouwen. Mannen hebben meer dan vrouwen de neiging er een wedstrijd van te maken wie het meeste op kan en bier is dan natuurlijk een grotere wedstrijd dan wijn. Maar daar geloof ik ook niks van. Als ik zie hoeveel muntthee sommige vrouwen drinken, daar kan geen bierdrinkende man tegenop.

Ik vraag me bovendien af waarom, als wijn als een vrouwendrank gezien wordt, ik dan zo vaak lastiggevallen word door allerlei mannelijke ‘wijnkenners’ met hun moeilijke verhalen over afdronk, bloemig fruit, zuurtjes en mondgevoel enzo. Dat zie ik de laatste tijd trouwens ook de kop op steken in de wereld van het speciaalbier, man man man wat een aanstellerij is dát zeg. Met je 84 soorten „blond bier” en IPA.

Gelukkig weet mijn goede vriendin M wél hoe het zit. Bier hoort bij voetbal en wielrennen en mannen doen dat meer dan vrouwen, zegt zij. En o ja, „mannen vinden het lekker om aan flesjes te lurken”. Dat was iets met een moedercomplex, zei ze.

Maar hoe dat precies zat, was ze even kwijt.