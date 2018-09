Betaald kraamverlof partners van twee naar vijf dagen

Het partnerverlof na de geboorte van een baby wordt vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar vijf dagen, op basis van een voltijdsbaan. Anderhalf jaar later, op 1 juli 2020, hebben partners recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, tegen 70 procent van hun loon. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het kabinetsvoorstel uit het regeerakkoord dat is uitgewerkt door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66).

Vaders (of tweede moeders) hebben op dit moment nog recht op twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. De nieuwe maatregel is bedoeld om vaders meer betrokken te laten raken bij de zorg voor hun kinderen en om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Lees ook: Vijf vragen over het nieuwe partnerverlof, die is vastgelegd in de Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG).