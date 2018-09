Belgische koningin Paola heeft geen blijvend letsel na beroerte

De Belgische koningin Paola heeft geen blijvend letsel overgehouden aan het herseninfarct dat haar dinsdagnacht trof. Ze heeft donderdag het ziekenhuis verlaten, meldt het Belgische koningshuis volgens verschillende media in het land. De koningin heeft een lichte beroerte gehad en is “snel en spontaan hersteld”, aldus het koningshuis.

De 81-jarige koningin-moeder was in Venetië toen zij de beroerte kreeg. Ze werd opgenomen in een Italiaans ziekenhuis, waar al snel duidelijk werd dat de situatie niet levensbedreigend was. Woensdag is ze overgebracht naar een ziekenhuis in Brussel.

Paola maakt het nu goed, meldt het koningshuis. Ze krijgt preventieve medicatie om haar “efficiënt te beschermen tegen herhaling”. De koningin kampt al langer met gezondheidsproblemen. Ze lijdt onder meer aan hartritmestoornissen en botontkalking.

Paola is getrouwd met Albert II, die tot 2013 koning was van België. Sindsdien is hun zoon Filip staatshoofd. In België behouden familieleden hun titel ook na aftreden, waardoor Paola nog altijd koningin is.