Nog acht arrestaties voor moord op onderzoeksjournalist Kuciak

In het zuiden van Slowakije zijn in de nacht van woensdag op donderdag acht arrestaties verricht in het onderzoek naar de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova. Ook zijn er donderdagochtend verschillende huiszoekingen gedaan, zo meldt de Slowaakse krant Denník vrijdag.

De Slowaakse politie bevestigt de aanhoudingen, maar wil geen informatie geven over de identiteit van de verdachten. Volgens de lokale televisiezender TV Markíza is het zeker dat voormalig politieagent Tomás S. en zijn neef Miroslav M. zich onder de arrestanten bevinden. S. zou naast de politie werkzaam zijn geweest als lijfwacht bij een beveiligingsbedrijf. Het is niet duidelijk waarvan zij verdacht worden.

Publicaties over maffia

Kuciak en Kusnirova werden op 25 februari doodgeschoten in hun huis in Velka Maca, op zo’n zestig kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Kuciak werd gevonden met schotwonden in zijn borst, zijn vriendin was in haar hoofd geschoten. De 27-jarige onderzoeksjournalist deed onderzoek naar belastingfraude en maffianetwerken. Zijn onvoltooide verhalen zijn postuum gepubliceerd in Slowaakse media en de Duitse krant Die Welt.

Vlak na de dubbele moord pakte de Slowaakse politie zeven verdachten op. Een van de verdachten zou Antonino Vadala zijn, een Italiaanse zakenman die banden zou hebben met de Italiaanse maffia. Vadala was de hoofdfiguur in een van de laatste verhalen van Kuciak. Ook onthulde de journalist dat bij een fraudezaak met Europese subsidies geld terecht zou zijn gekomen bij de Calabrese maffia, de ‘ndrangheta.

Het is op dit moment onduidelijk of er overlap bestaat tussen de verdachten van beide arrestaties, zegt NRC-correspondent Roeland Termote. “Toch zijn er tot dusver geen aanwijzingen dat het om dezelfde groep mensen gaat.”

De moord op Kuciak en zijn partner heeft veel losgemaakt in Slowakije. Na massale protesten moest van premier Robert Fico opstappen, net als twee van zijn ministers en een politiechef.