774 miljoen voor nieuw knooppunt Hoevelaken

Het kabinet trekt 774 miljoen euro uit om knooppunt Hoevelaken te vernieuwen. Ook worden de aansluitende delen van de A28 en A1 verbreed om de nagenoeg dagelijkse filevorming ten noordoosten van Amersfoort tegen te gaan.

Lees ook: Zo ontwerp je een reusachtig verkeersknooppunt

Er werd al langer gesproken over het project, maar minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft nu een Tracébesluit getekend. Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van wat in de wegenbouw een ‘kom’ wordt genoemd, waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het afslaande verkeer.

In totaal wordt er zo’n 32 kilometer snelweg rond het knooppunt verbreed; de A1 en A28 krijgen vier rijbanen in plaats van twee of drie. Ook worden 52 kunstwerken gebouwd, vervangen of aangepast en komen er nieuwe geluidsschermen langs de snelweg om verkeershinder te verminderen.

Werkzaamheden vanaf 2021

“Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast”, zegt minister Van Nieuwenhuizen. Ze noemt de vernieuwing van een knooppunt “een mooie stap voor de aanpak van files bij Amersfoort”. Het knooppunt en de aansluitende stukken snelweg staan driemaal in de File Top 50.

De werkzaamheden beginnen in 2021, en het is de bedoeling dat het project vanaf 2023 wordt opgeleverd. Volgens het ministerie zullen de werkzaamheden zoveel mogelijk op werkterrein aan de buitenzijde van de weg plaatsvinden om verkeershinder te voorkomen.

De verbouwing in beeld: