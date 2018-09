Zwaarbewapende agenten houden in Den Haag man aan om gasfles

In Den Haag is de politie in groten getale aanwezig bij de Telexstraat, waar een melding is gedaan van een lekkende gasfles in een auto. Er is een aanhouding verricht.

De melding werd rond 14.00 uur gedaan. Een man in de auto zou “allahu akbar” geroepen hebben. Vermoedelijk gaat het om de man in de auto. Explosievenexperts van de politie onderzoeken het voertuig.

Bij de actie is het Rapid Response Team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet, een gespecialiseerde en zwaarbewapende eenheid van de politie.

Een nabijgelegen tankstation aan de Fruitweg is uit voorzorg gesloten.