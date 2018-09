Topman ziekenhuis Slotervaart stapt op

Willem de Boer, tot voor kort bestuursvoorzitter van ziekenhuis MC Slotervaart, verlaat de leiding van het ziekenhuis. Zijn vertrek gebeurt volgens het ziekenhuis mede onder druk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Boer stapt ook op als bestuurder bij de IJsselmeerziekenhuizen.

Lees over de zorgen bij het personeel: Artsen Slotervaart vrezen faillissement

Bij het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zijn al langer financiële problemen en bestaat bestuurlijke onrust. NRC en Het Parool onthulden deze zomer een brief waarin de artsen zeiden het vertrouwen in het bestuur te hebben verloren en voor een faillissement van het ziekenhuis te vrezen. Eind juli stopte De Boer al als bestuursvoorzitter en werd hij ‘gewoon’ lid van de raad van bestuur.

Aanhoudende onrust

Het vertrek van De Boer per 1 oktober komt te midden van al langer aanhoudende onrust bij de ziekenhuizen van MC Groep, waarvan De Boer en Loek Winter eigenaar zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zette eerder deze maand IJsselmeerziekenhuizen (Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk) onder verscherpt toezicht omdat de patiëntveiligheid in het geding is door de financiële en bestuurlijke onrust in die ziekenhuizen.

Het vertrek van De Boer is vanochtend in MC Slotervaart bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder wil het ziekenhuis een betere scheiding aanbrengen tussen de eigendom en het bestuur van het ziekenhuis. Hij wijst er in dat verband op dat Loek Winter eerder dit jaar ook al stopte als directeur van het ziekenhuis.

De inspectie speelt bij dat besluit ook een rol, erkent de woordvoerder. „De inspectie vindt het voor een publieke organisatie wenselijk om meer scheiding aan te brengen tussen aandeelhouder en bestuur.”

Dubbele petten

Volgens de woordvoerder was ook binnen het ziekenhuis steeds vaker de vraag of De Boer als aandeelhouder of als bestuurder antwoord gaf. „Aandeelhouders kunnen geen dubbele petten hebben in een organisatie.”

De Boer ontkent dat zijn vertrek onder druk van de toezichthouder gebeurt. „De inspectie staat buiten dit besluit. Er is geen druk vanuit de inspectie geweest. Ik wil zelf na 10 jaar iets anders gaan doen en vind dit een mooi moment om het stokje over tegen. Bij het Slotervaart staat een goede organisatie.”

Wel erkent hij dat een consequentie van zijn terugtreden is dat er een duidelijke scheiding komt tussen aandeelhouders en bestuurders. „Maar daar is niet op aangedrongen door de inspectie of anderen.” De Boer legt aanstaande maandag tegelijk zijn bestuursfunctie bij de IJsselmeerziekenhuizen neer.

In 2013 namen onder anderen Loek Winter en Willem de Boer het verlieslatende Slotervaartziekenhuis over. De ondernemers redden de IJsselmeerziekenhuizen in 2009. Bij die reddingsoperatie verleende het Rijk 20 miljoen euro steun.

De inspectie was vanmiddag nog niet in staat een reactie te geven.

Lees het commentaar van NRC van 12 juli: De ijsberg onder het Slotervaartziekenhuis