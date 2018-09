Waarom de energierekening omhoog gaat

De nota voor gas, water en stroom gaat sowieso omhoog, ook al blijft het verbruik gelijk. De grootste stijging komt door een aanpassing van de energiebelasting. Omdat gas en licht als een basisbehoefte worden beschouwd, bestaat er een vrijstelling voor het eerste deel van het verbruik. Voor de woningbezitter is die vrijstelling dit jaar nog 308 euro, dat wordt 257 euro. In die verlaging zit voor Klaver ook de oneerlijkheid. Voor mensen met een laag inkomen drukt de verlaging van de vrijstelling relatief zwaar op hun bestedingen.

Staat de verhoging dan helemaal los van de energietransitie?

Nee, want niet alleen de energiebelasting gaat omhoog. Ook wordt in 2019 een maatregel uitgevoerd die al in het regeerakkoord werd aangekondigd. De consumptie van gas moet omlaag en wordt daarom hoger belast. Niet alleen omdat gas een fossiele brandstof is, maar ook vanwege de problemen in Groningen is een lagere binnenlandse vraag gewenst.

Gas wordt door de hogere belasting drie cent duurder en komt dan uit op 29 cent per kubieke meter, maar daar staat een lagere belasting op stroom tegenover. Dat is de schuif, in Haags jargon. Die daling van stroombelasting is 0,72 cent per kilowattuur tot 9,7 cent. Volgens adviescentrum Milieu Centraal verbruikt het gemiddelde Nederlandse huishouden jaarlijks bijna 1.500 kubieke meter gas en 3.000 kilowattuur elektriciteit per jaar. Blijft de gasconsumptie op peil, dan betaalt dit gemiddelde huishouden komend jaar ruim 20 euro extra.