‘Verkoop vaccins tegen meningokokken W stijgt enorm’

Vaccins tegen meningokokken W zijn in de maand september maar liefst dertig keer zo vaak verkocht als drie maanden eerder. Dat schrijft de Volkskrant woensdag op basis van cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

In september zijn nu al meer dan zesduizend vaccins afgenomen. Sommige fabrikanten zijn door de explosief gestegen vraag door hun voorraad heen. Tot drie maanden geleden gingen bij apothekers samen maandelijks zo’n 150 tot 200 vaccins tegen de bacteriële infectie over de toonbank. Enkele apotheken verkopen deze maand individueel tussen de 100 en 150 medicijnen.

Meer doden

Vorig jaar werden tachtig mensen ziek door een infectie met de meningokokbacterie. Elf van hen overleefden het niet. Tot en met augustus registreerde het RIVM al evenveel zieken, van wie achttien mensen overleden. Onder hen was de 17-jarige Maurits uit Hilversum, wiens dood voor veel opschudding zorgde.

SFK-productmanager Fabienne Griens zegt tegen de Volkskrant dat de verkoop van vaccins duidelijk gestegen is, maar dat er lokaal wel grote verschillen waarneembaar zijn. “Vooral in het Gooi worden de vaccins veel besteld.”

Jongeren

Eerder deze maand maakte het RIVM bekend dat vanaf 1 oktober 130.000 14-jarigen worden uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken. Volgend jaar worden tevens alle 15-, 16- en 17-jarigen uitgenodigd: zo’n 860.000 jongeren.

Het RIVM focust zich op tieners, omdat hun intensieve sociale contacten het virus vaak extra snel laten verspreiden. Ook zijn zij vaker dragers van meningokokken. Ongeveer één op de vijf jongeren draagt de bacterie bij zich in de neus- en keelholte, zonder daar overigens last van te hebben. De kans dat iemand ziek wordt, is volgens de GGD erg gering.

De meningokokbacterie is van mens op mens overdraagbaar en is vooral gevaarlijk voor kinderen en ouderen. Besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.