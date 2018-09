‘Verdachte gifgasaanval Salisbury blijkt hoge Russische officier’

Het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat heeft woensdag de mogelijke identiteit van een van de verdachten achter de gifgasaanval in het Engelse Salisbury bekendgemaakt. Het zou gaan om een hoge Russische officier, die tot nu toe enkel bekend was onder de naam Ruslan Boshirov. Volgens Bellingcat is zijn echte naam Anatoli Vladimirovitsj Tsjepig en hoort hij bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Russische en Britse autoriteiten hebben niet officieel bevestigd dat Ruslan Boshirov inderdaad Tsjepig is. Wel plaatste de Britse minister van Defensie Gavin Williamson woensdagavond een tweet met de volgende tekst: “De ware identiteit van een van de verdachten in de Salisbury-zaak is onthuld, het gaat om een Russische kolonel. Ik wil iedereen die zo hard aan deze zaak werkt, bedanken”. Later verwijderde Williamson de tweet om onduidelijke redenen.

‘Gewone toeristen’

Eerder deze maand werden twee Russen, Alexander Petrov en Ruslan Boshirov, door de Britse autoriteiten beschuldigd van poging tot moord. De twee beweerden in een televisie-interview met de Russische zender RT dat ze “gewone toeristen” waren. Bellingcat stelt nu na onderzoek dat een van hen, ‘Boshirov’, eigenlijk de hoge Russische officier Tsjepig is. De twee worden ervan verdacht de oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury te hebben vergiftigd met het Sovjet-gif novitsjok.

Lees ook over de verspreiding van novitsjok in het Westen

Vader en dochter werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar overleefden de aanval wel. De 44-jarige Dawn Sturgess, die begin juli per ongeluk ook met het zenuwgas in aanraking kwam, stierf in het ziekenhuis.

‘Aanval door Rusland uitgevoerd’

Bellingcat schrijft dat Anatoli Tsjepig is geboren in het plaatsje Nikolaevka, in wat nu Bulgarije is. Volgens het collectief is hiermee onomstotelijk bewijs geleverd dat de aanval wel degelijk door Russische agenten is uitgevoerd, een aantijging die Moskou eerder stellig ontkende. Inmiddels houdt president Poetin vol dat het gaat om gewone burgers en niet om spionnen.

Tussen 2003 en 2010 zou Tsjepig zijn alias Ruslan Boshirov hebben opgetuigd. In 2014 kreeg hij een belangrijke onderscheiding, Hero of the Russian Federation - deze wordt uitgereikt aan personen die veel hebben gedaan voor Rusland. Tsjepig zou de onderscheiding hebben gekregen voor zijn bijdrage aan een “vredesmissie”. Ook zou hij een belangrijke rol hebben gehad in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog.

Jaarboeken

Om erachter te komen wie Boshirov is, legde Bellingcat contact met Russische militairen om te informeren naar speciale opleidingen die militairen voor geheime operaties in West-Europa trainen.

Van de opleiding met de beste reputatie, Far Eastern Military Command Academy, werden jaarboeken doorgenomen. Die foto’s werden vervolgens naast de beelden van Boshirov en Petrov gelegd. Een van de foto’s verwees naar een missie in Tsjetsjenië en de speciale onderscheiding. Een zoekopdracht op internet linkte die twee zoekopdrachten en de opleiding aan de naam Tsjepig.

Bekijk hier fragmenten uit het interview met ‘Petrov’ en ‘Boshirov’: