Meer mensen met metro dan met tram door Noord/Zuidlijn

Op een gemiddelde werkdag reizen 84.000 mensen met de Noord/Zuidlijn. Twee maanden na de start van de nieuwe metro van Amsterdam heeft vervoersbedrijf GVB de eerste vervoerscijfers bekendgemaakt. Het reizigersaantal is conform de verwachting van het GVB voor deze fase. Het bedrijf handhaaft de prognose van 121.000 reizigers in 2030. Het totale aantal reizigers van het GVB steeg met 5 procent ten opzichte van vorig jaar, naar 797.000 per werkdag.

Het aantal van 84.000 reizigers per dag op de Noord/Zuidlijn geldt sinds de start van de winterdienstregeling op 2 september. In de zomer ging het om bijna 73.000 reizigers per dag. Het drukste station, Centraal Station, heeft dagelijks bijna 23.000 reizigers. Nummer twee is Noord met ruim 14.000 reizigers, nummer drie is Zuid met ruim 12.000 reizigers.

De Noord/Zuidlijn is op zondag 22 juli in gebruik genomen. Tot verbazing – en ergernis – van niet-Amsterdammers werd de opening door media verslagen als een nationaal evenement van groot formaat. Dat had veel te maken met de lange en bewogen voorgeschiedenis van de metrolijn. De bouw duurde 15 jaar, kostte 3,1 miljard euro en werd het symbool van onbeheersbare infrastructuurprojecten.

Mislukt totdat hij rijdt

Zoals wijlen journalist Henk Hofland voorspelde – ‘Elke metro is mislukt totdat hij rijdt’ – is de kritiek vrijwel verstomd sinds de opening. Grote storingen bleven uit, de metro rijdt frequent en snel, de stations zijn ruim en efficiënt. Amsterdammers, forensen en toeristen weten de lijn te vinden. Amsterdam-Noord is beter verbonden met het centrum. De omgeving van het Centraal Station is ontlast van veel bussen.

Ten opzichte van de eerste twee weken van september van 2017 steeg het aantal metroreizigers met 31 procent naar 340.000. Zoals verwacht – en bedoeld – is het aantal reizigers in bus en tram gedaald. Bij de trams gaat het om een daling van 10 procent naar 310.000, bij de bussen om 7 procent naar 146.000.

De verdeling van reizigers over de drie vervoersmiddelen is door de komst van de Noord/Zuidlijn behoorlijk verschoven. Het aandeel van de metro was vorig jaar 33 procent, nu 42 procent. Het aandeel van de tram daalde van 47 procent vorig jaar naar 40 procent nu. De bus ging van 20 naar 18 procent. De metro heeft dus de koppositie overgenomen van de tram, zij het met een bescheiden voorsprong.

Reisgewoonten veranderen

Het GVB keek ook naar tramlijn 24, de enige tramlijn die nog parallel loopt met de Noord-Zuidlijn. De helft van deze trampassagiers kiest nu voor de metro. Het GVB verwacht een verdere verschuiving omdat het lang duurt voordat mensen hun reisgewoonten wijzigen. Niet iedereen is enthousiast over het gewijzigde openbaar vervoer. Uit een enquête blijkt dat „men het reizen in Amsterdam als minder makkelijk ervaart dan voorheen”. Gegevens over hoeveel mensen korter of langer moeten reizen zijn er nog niet. De nu beschikbare data zijn volgens het GVB te onnauwkeurig. Een onderzoeksbureau gaat dat uitrekenen.

Reizigersvereniging Rover is tevreden over het functioneren van de Noord/Zuidlijn. Station Noord schiet volgens Rover tekort als belangrijk overstappunt voor busreizigers uit Noord-Holland. Er zijn daar nog te weinig voorzieningen.

Rover en GVB zijn het eens over een andere gewenste verbetering: de informatieborden op de perrons melden nu dat de metro elke zes minuten rijdt, zonder actuele tijdsaanduiding. Daar wordt aan gewerkt, meldt het GVB.