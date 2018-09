Geroosterde bloemkool

Zet deze bloemkool midden op tafel, om in stukjes te breken, of snijd hem in vier nette stukken en serveer hem op borden. Lekker is het sowieso.

Knip met een schaar een deel van de bladeren af zodat er zo’n 5 cm van de roosjes zichtbaar is. Vul een pan (waar de bloemkool royaal in past) tot driekwart met water en zout. Breng het aan de kook, laat de bloemkool in de pan zakken met de witte kant naar onderen: het is niet erg als de kool iets aan de bodem gaat plakken. Breng het water weer aan de kook, laat de bloemkool 6 minuten koken en schep hem dan met behulp van een schuimspaan met de witte kant naar beneden in een vergiet. Zet de kool 10 minuten opzij, zodat hij uitlekt en afkoelt.

Verhit de oven op 170 graden. Meng de boter en de olie. Leg de bloemkool op een middelgrote bakplaat met de witte kant boven, bestrijk hem met het boter-oliemengsel en bestrooi met 1¼ theelepel zeezout. Zet de bakplaat in de oven en rooster de kool anderhalf tot twee uur. Bestrijk de bloemkool vijf of zes keer met het boter-oliemengsel tot de bloemkool echt gaar en donker goudbruin is en de bladeren krokant en geroosterd zijn. Haal de bloemkool uit de oven en zet hem 5 minuten opzij. Snijd hem in parten (of trek hem met de hand in stukjes!) en dien hem op met partjes citroen en wat zout.