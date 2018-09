Talent Masego maakt zelfs zijn drinkpauze spannend

Pop Masego. Gehoord 24/9 in Paradiso, Amsterdam. ●●●●●

„Amsterdam, er is 90 procent kans dat jullie hier helemaal high zijn gekomen…” Het zou kunnen dat er een gemiddelde Amerikaanse rapper met het ‘Amsterdam-syndroom’ (te stoned of te dronken om op te treden) op het podium staat, maar Masego behoort daar overduidelijk niet toe: „…ik heb jullie toch echt nodig. Dans alsof je nuchter bent!”

Dat lukt prima. Met zijn eigen genre ‘TrapHouseJazz’ en geflankeerd door een vijfkoppige band maakt de Jamaicaans-Amerikaanse Masego (dat betekent ‘zegening’ in het Tswana) het sfeervol vanaf de eerste minuut. Zijn debuutalbum ‘Lady Lady’ is pas een week uit. In een rood pak met matchende zonnebril en gouden accessoires brengt hij zowel strakke raps als mooie uithalen. Zo klinkt hij lekker op begeleiding van jazzy toetsen, maar ook op oldschool drumbreaks.

Knap is hoe hij zelfs zijn drinkpauze spannend houdt; hij fabriceert eerst zelf razendsnel een beat met zijn loop station – een apparaat waarmee hij zijn instrumenten en beatbox eindeloos herhaalt– en laat vervolgens zijn bandleden om de beurt erop soleren.

Het muzikale wonderkind leerde zichzelf onder meer drummen, piano- en saxofoon spelen, maar jammer genoeg ziet en hoort de uitverkochte Paradiso vanavond alleen het laatste. Die saxsolo’s zijn dan wel weer heerlijk warm en sexy. Liet hij al zijn muzikale vaardigheden zien, zou de show dynamischer zijn. Na krap zeventig minuten zwaaide Masego in Paradiso al af. De volgende keer staat deze rasartiest ongetwijfeld in een zaal die minimaal twee keer zo groot is. Dan mag die show best wat langer duren.