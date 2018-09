Tactische Corbyn dwingt Tory-hardliners om kleur te bekennen

Oppositiepartij Labour zal in het Britse parlement tegen een Brexitdeal van premier Theresa May stemmen indien dat akkoord lijkt op haar huidige Chequers-voorstel. Dat zei partijleider Jeremy Corbyn in een toespraak aan het slot van het partijcongres van Labour in Liverpool.

Zo probeert Corbyn de druk op te voeren op de Conservatieven. De European Research Group, een factie van circa zestig Conservatieve Lagerhuisleden die voorstander is van een harde Brexit, heeft gezegd een ondermaats akkoord eveneens te zullen verwerpen.

Als de oppositie besluit met de Tory-hardliners samen te spannen, dan zal May een akkoord niet door het parlement kunnen loodsen. In dat geval dreigt een No Deal en dan is het Britse parlement aan zet. „Wij zullen ons hard maken voor nieuwe algemene verkiezingen”, zei Corbyn.

Inhoudelijk onvoldoende

De Conservatieven houden vanaf komende zondag hun congres in Birmingham. Door de tactische uitspraken van Corbyn zal de European Research Group, die geleid wordt door Jacob Rees-Mogg, nu kleur moeten bekennen. Waarschijnlijk vinden zij het compromis dat May probeert te bereiken inhoudelijk ook onvoldoende.

In het voorstel van May zullen de Britten volgens de hardliners te veel EU-regels moeten volgen. Ook vrezen zij dat May akkoord zal gaan met de EU-eis om 40 miljard te betalen voor de scheiding – in ruil voor niet-bindende beloftes om op termijn met de EU een handelsverdrag aan te gaan. Blijven de hardliners principieel en keren zich tegen een dergelijke deal? Of slikken ze hun bezwaren in om de eenheid binnen de Conservatieven te bewaren en een verkiezing te voorkomen?

Nieuwe stemming

Door nadruk te leggen op nieuwe verkiezingen, probeerde Corbyn ook de ophef over een tweede referendum te sussen. Labour is over die kwestie diep verdeeld. Pro-Europese sociaal-democraten willen dat de Britten in een nieuwe stemming moeten kunnen kiezen of ze toch bij de EU willen blijven. Labourleden uit delen van het land waar overwegend Leave werd gestemd vinden zo'n nieuw referendum kiezersbedrog.

Corbyn ziet een nieuwe verkiezing als de beste manier om te voorkomen dat de Tories na de Brexit de economie verder liberaliseren. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zei May dat het Verenigd Koninkrijk na het uittreden uit de EU „ondubbelzinnig voor het bedrijfsleven'' zal zijn. De premier beloofde dat het Verenigd Koninkrijk het laagste tarief voor laagste vennootschapsbelasting zal heffen van alle leden van de G20, Momenteel is het Britse belastingtarief voor bedrijven 20 procent. Singapore heeft met 17 procent momenteel het laagste tarief.

Corbyn beloofde dat als Labour aan de macht komt, er een einde wordt gemaakt aan het huidige beleid van „sociaal vandalisme”. Hij beloofde grootschalige investering in een groene economie, dertig uur gratis kinderopvang en een belasting voor bezitters van een tweede huis. Ook probeerde de 69-jarige Labourleider de Joodse gemeenschap gerust te stellen na aanhoudende ophef over antisemitisme binnen zijn partij. „Wij zijn jullie bondgenoten”, aldus Corbyn.