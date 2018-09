Stuiterende robotverkenners landen op planetoïde Ryugu

Op een kleine planetoïde ruim 300 miljoen kilometer hiervandaan heerst een drukte van belang. Het rotsachtige object, dat Ryugu heet, is sinds 27 juni in het gezelschap van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2. Deze laatste heeft eind vorige week twee kleine ‘robotverkenners’ gedropt, die nu traag stuiteren over het oppervlak van de planetoïde. Maar dat is nog maar het begin van een spannende ruimtemissie, die pas eind 2020 zijn apotheose krijgt.

De Hayabusa2 heeft er ruim drieënhalf jaar over gedaan om Ryugu te bereiken. De ruimtesonde beweegt niet in een baan om de planetoïde – daarvoor is diens aantrekkingskracht te gering – maar trekt gelijk met hem op in zijn baan rond de zon.

Ryugu. Foto Jaxa

De beelden die de ruimtesonde in de maanden na aankomst van Ryugu heeft gemaakt tonen een ruitvormig, met puin bezaaid object. Ruimtelijk heeft deze ongeveer 900 meter grote planetoïde de vorm van een octaëder. Voor zover bekend bestaat hij uit een mengsel van metaal en gesteente.

Op 19 september is Hayabusa2 aan het belangrijkste deel van zijn missie begonnen. Heel geleidelijk werd de ruimtesonde tot op een afstand van slechts 55 meter van Ryugu gemanoeuvreerd. Daar aangekomen kieperde hij twee kleine landingsmodules overboord: de Minerva-II1 A en B.

Het tweetal is afgelopen zaterdag ongeschonden op het oppervlak van de planetoïde geland. De cilindervormige modules zijn nog geen 20 centimeter breed, 7 centimeter hoog en wegen op een aardse weegschaal net iets meer dan een kilogram. Ze hebben geen wieltjes en hun instrumentarium beperkt zich tot een tweetal camera’s en een thermometer. Dat lijkt een vrij magere uitrusting, maar ze werken volkomen autonoom en kennen bovendien een kunstje: ze kunnen al springend ‘heel’ Ryugu verkennen.

Motortje

In elke module zit een excentrisch geplaatst motortje. Als deze wordt opgestart, reageert de module door de andere kant op te draaien. Een tweede motortje zorgt ervoor dat die draaiing zodanig is gericht dat de module los komt van het oppervlak. Veel kracht is daar trouwens niet voor nodig bij zo’n klein hemellichaam. Elke sprong duurt ongeveer een kwartier en brengt de module 15 meter verder.

Verkenning Planetoïden als vliegende mijnen

Ryugu – genoemd naar het onderzeese paleis van de Japanse Drakengod – behoort tot een klasse van planetoïden die theoretisch ooit in botsing zouden kunnen komen met de aarde. De kans op zo’n botsing is echter heel klein. Wetenschappers zijn om verschillende redenen geïnteresseerd in ‘aardscheerders’ zoals Ryugu. Planetoïden worden gezien als restmateriaal uit de tijd dat de planeten van ons zonnestelsel ontstonden. Het onderzoek van deze objecten kan dus meer inzicht geven over de vorming van onze eigen planeet. Ook levert het onderzoek informatie op over de opbouw van de planetoïden zelf – kennis die van pas komt als het tot een aanvaring met zo’n object dreigt te komen. Er is ook een commercieel motief. Planetoïden zijn rijk aan allerlei grondstoffen, met name metalen als nikkel, ijzer en kobalt. Er zijn bedrijven die serieus overwegen om dat kostbare materiaal te ontginnen. In dat opzicht heeft Ryugu een geschatte waarde van meer dan 80 miljard dollar.

Hayabusa2 heeft nog meer in petto. Aan boord is ook een derde, veelzijdiger landingsmodule van Duits/Franse makelij: de Mascot. Deze zal op 3 oktober worden gedropt. Mascot is ongeveer 20 bij 30 centimeter groot en heeft een massa van bijna 10 kilogram. Naast een camera bevat deze lander een drietal meetinstrumenten die de structuur van het oppervlak en de chemische samenstelling van Ryugu zullen peilen.

Als alles volgens plan verloopt zal volgend jaar nog een derde stuiterende Minerva-verkenner naar het oppervlak van de planetoïde afdalen. Deze is ongeveer net zo groot en zwaar als zijn beide voorgangers, maar minder plat en achthoekig in plaats van rond.

Eerder al, eind oktober, zal ook Hayabusa2 zelf eventjes afdalen naar de planetoïde. Hij zal niet echt landen, maar het oppervlak even aantikken en een klein kogeltje afschieten. Het is de bedoeling dat een beetje van het materiaal dat daarbij opstuift wordt opgevangen. In 2019 wordt dit experiment herhaald met een groter projectiel dat vanaf veilige afstand op Ryugu wordt afgevuurd. De verzamelde bodemmonsters moeten in december 2020 op aarde worden afgeleverd.

Ook een andere planetoïde – Bennu – krijgt binnenkort bezoek van een ruimtesonde: de Amerikaanse Osiris-Rex. Deze laatste zal de 500 meter grote planetoïde op 3 december bereiken, twee jaar onderzoek doen en in september 2023 bodemmonsters naar de aarde brengen.