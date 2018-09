‘Regering wist van misdaden Syrische rebellen’

De Nederlandse regering was tot in detail op de hoogte van misdaden die werden begaan door Jabhat al-Shamiya, maar besloot toch om de Syrische rebellenbeweging te ondersteunen met logistieke middelen. Dat schrijven Nieuwsuur en Trouw woensdagavond op basis van een mailwisseling tussen Amnesty International en Buitenlandse Zaken.

De mensenrechtenorganisatie zou in de zomer van 2016 aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders hebben gevraagd om zijn invloed aan te wenden om landen die op dat moment Jabhat al-Shamiya steunden, over te halen de hulp onmiddelijk te staken. Aanleiding was het Amnesty-rapport ‘Marteling was mijn straf’ waarin onder meer geschreven werd over executies die voltrokken werden door Jabhat al-Shamiya. Dit rapport werd herhaaldelijk onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, blijkt uit mails in handen van Nieuwsuur en Trouw.

Niettemin besloot het kabinet een jaar later om de groepering te ondersteunen met logistieke hulp, zoals pick-uptrucks en uniformen. Deze hulp werd begin 2018 stopgezet.

Lees ook: Maar zíjn het nou terroristen, of niet?

Koenders sprak over rapport

Daarnaast zouden medewerkers van Amnesty op 6 augustus 2016 een gesprek hebben gehad met de Nederlandse Syrië-gezant Gerard Steeghs over de oorlogsmisdaden van rebellenbewegingen in Syrië. Bij deze bijeenkomst werd het rapport overhandigd. Hierin komt ook naar voren dat Jabhat al-Shamiya burgers heeft ontvoerd in Noord-Syrië en lokale sharia-rechtbanken steunde, waar de doodstraf staat op afvalligheid.

Het bewuste rapport kwam tevens ter sprake tijdens een commissievergadering tussen Kamerleden en toenmalig minister Koenders op 7 juli 2016, twee dagen na de publicatie. De PvdA-minister zei toen dat de mensenrechtenorganisatie terecht aandacht vraagt voor de misstanden. “Je kan altijd zeggen: ‘het komt even niet goed uit’, maar mensenrechtenschendingen zijn mensenrechtenschendingen”.

‘Mogelijke schending volkenrecht’

In de uitzending van Nieuwsuur zei extern volkenrechtelijk adviseur André Nollkaemper dat hij op basis van de rapporten ook in 2015, toen Nederland begon het steunprogramma aan Syrische rebellen, “ernstige twijfels” had over het programma. Volgens Nollkaemper staat de logistieke hulp aan gewapende Syrische rebellen mogelijk op gespannen voet met het volkenrecht. Dit oordeel heeft hij in schriftelijke vorm ook overgebracht aan de Tweede Kamer.