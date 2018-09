Proef met persoonlijke tv-reclames

KPN gaat gepersonaliseerde reclame aanbieden. Het bedrijf en Talpa Network beginnen in oktober een proef waarbij televisiekijkers die dat willen, op hen persoonlijk afgestemde reclame te zien krijgen. In eerste instantie gaat het om 1.500 medewerkers van KPN, die al toestemming hebben gegeven voor het gebruik van onder meer hun kijkgedrag om relevantere reclame te krijgen. Begonnen wordt met SBS6, later volgen Veronica, Net5 en SBS9.

KPN volgt met de proef techbedrijven als Google en Facebook, die groot zijn geworden door persoonlijke advertenties aan te bieden en een steeds groter marktaandeel opeisen. In de VS bieden telecombedrijven aan ongeveer 42 miljoen huishoudens persoonlijke tv-advertenties aan. Er wordt dit jaar naar verwachting 600 miljoen dollar aan uitgeven, slechts één procent van alle uitgaven aan tv-advertenties.

Volgens KPN wordt een deel van de bestaande reclame vervangen door reclame op maat. „Zo zullen bijvoorbeeld sportliefhebbers meer sportgerelateerde reclames ontvangen.” Na de proef wil KPN reclame op maat op grotere schaal gaan aanbieden. Klanten moeten expliciet toestemming geven voor het gebruik van hun kijkgedrag en gegevens als adres, leeftijd, geslacht en abonnementen op zenderpakketten. Op basis daarvan worden profielen samengesteld, die dan weer aan verschillende doelgroepen worden gekoppeld. Als voorbeeld noemt KPN „gezinnen met interesse in sport”.