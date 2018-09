Peter Madsen verliest hoger beroep; levenslange celstraf blijft staan

Peter Madsen, de Deense man die schuldig werd bevonden aan de moord op de journalist Kim Wall, heeft woensdag in hoger beroep geen andere straf gekregen. Zijn levenslange gevangenisstraf blijft staan. Dat schrijft persbureau AP.

Hij werd veroordeeld voor de moord op Wall. Ook mishandelde hij haar. De 47-jarige Deen had de strafmaat van de rechter uit april dit jaar aangevochten, maar kreeg woensdag te horen dat zijn straf niet verlaagd zou worden. Volgens de rechtbank in Kopenhagen was de moord op Wall gepland en seksueel van aard. De Zweedse journaliste had een profiel over de uitvinder willen schrijven, maar verdween nadat zij bij hem aan boord was gestapt op een schiereiland bij Kopenhagen. Haar lichaam werd in delen teruggevonden.

‘Sadistische fantasieën´

Madsen vocht niet de veroordeling voor moord aan, maar wel de celstraf. In Denemarken betekent levenslang in de praktijk vaak 16 jaar cel, tenzij de rechter besluit deze te verlengen. Madsen wilde een gevangenisstraf met een specifieke eindtermijn, zonder de mogelijkheid van verlenging.

De Deen heeft altijd ontkend Wall vermoord te hebben, maar gaf wel toe dat hij haar lichaamsdelen in zee had gegooid. Hij heeft altijd volgehouden dat Wall door een ongeluk om het leven is gekomen. Justitie nam het hem destijds zeer kwalijk dat Madsen respectloos met Walls lichaam is omgegaan en oordeelde dat hij sadistische fantasieën over martelen, moorden en seksuele mishandeling had gehad.