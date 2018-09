Onbehaarde Apen: Waar gaat het heen met onze insecten?

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.). We zijn benieuwd wat u vindt.

Geen bestuivers, geen opruiming van de bodem, geen gezoem bij het slaapkamerraam, in deze aflevering van Onbehaarde Apen begint Gemma een gedachte-experiment en vraagt: wat als er geen insecten meer zijn?

Lees ook het artikel dat Gemma over de kwestie schreef: Wat als er morgen geen insecten meer zijn?

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen over ruzies in de wetenschap: Waarom we het nooit eens worden over Pluto.

Productie Mirjam van Zuidam

Volg deze serie De komende weken stelt NRC ‘wat als…?’-vragen over grote, wereldwijde ontwikkelingen.. Wat als er morgen geen insecten meer zijn? Wat als we elkaar allemaal kunnen verstaan? Wat als het internet uitvalt? Wat als de zeespiegel tien meter stijgt? Wat als de euro verdwijnt? Wat als we stoppen met vlees eten? Wat als we de democratie afschaffen? Wat als alle doping wordt toegestaan? Wat als de VS onze vijand worden? Wat als er onbeperkt schone energie is?