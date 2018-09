OM eist tot bijna veertien jaar voor cocaïnesmokkel Urk

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot bijna veertien jaar gevangenisstraf geëist tegen drie mannen die betrokken zouden zijn bij grootschalige cocaïnesmokkel naar Nederland. Als het aan het OM ligt, gaat de 31-jarige Muhammed S. dertien jaar en negen maanden de cel in. Tegen Ferry B. en Leendert R. werden straffen van respectievelijk zes en vijf jaar geëist.

Volgens justitie brachten de mannen grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar West-Europa. De drugs werden vervoerd op kotters, onder toezicht van Oost-Europese criminelen. Vissers van Urk pikten de cocaïne op voor de kust van Nederland, waar de buit werd verdeeld tussen de Oost-Europeanen en de Nederlandse organisatie. Tijdens het onderzoek naar Muhammed S. werd 261 kilo cocaïne onderschept op een Urkse kotter.

Lees ook: Hoe de cokemaffia infiltreerde in vissersdorp Urk



Beschieting als waarschuwing

Ferry B. en Muhammed S. zouden ook betrokken zijn geweest bij de beschieting van een huis in Hippolytushoef. Het huis zou “als waarschuwing” driemaal beschoten zijn, in opdracht van de mannen. Muhammed S. is volgens justitie bovendien schuldig aan witwassen. Alleen al vorig jaar zou hij zeker 90.000 euro hebben verborgen.

De officier sprak woensdag van “een geoliede machine”. Het OM rekent het de mannen aan dat met drugshandel ook andere vormen van misdaad zijn verbonden.