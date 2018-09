NRC checkt: ‘Mediterraan dieet zeker zo goed voor seksleven oudere man als viagra’

De aanleiding

Foodlog schreef dat eind vorige maand in een artikel dat gebaseerd is op een verhaal uit de Britse krant Daily Mail.

Waar is het op gebaseerd?

Uit Grieks onderzoek zou blijken dat het eten volgens het mediterrane dieet – veel olijfolie, groente, fruit, bonen, noten en vis – het risico op impotentie met 40 procent verlaagt. „Dat zou ook voor 70-plussers nog een actief seksleven kunnen betekenen, zonder hulpmiddelen zoals erectiepil Viagra”, stelt Foodlog. De onderzoekers van de Universiteit van Athene ondervroegen 660 mannen woonachtig op het Griekse eiland Ikaria, met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Van deze groep kampte slechts twintig procent met erectiestoornissen, terwijl in de onderzochte leeftijdsgroep 52 procent impotentie normaal is.

En, klopt het?

Emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Martijn Katan, tevens columnist van NRC, vindt er wel iets in zitten. „Als je te ongezond eet, heb je vaak een te hoog cholesterol en een te hoge bloeddruk. Vetzucht verergert dat en leidt bovendien vaak tot diabetes type 2. Hoog cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes zijn allemaal slecht voor de bloedvaten. Slechte vaten zijn de belangrijkste oorzaak van impotentie, want als de slagadertjes in de penis verstopt raken, kan er niet genoeg bloed in worden gepompt en ontstaat er geen erectie. Diabetes tast ook nog eens de zenuwen naar het onderlijf aan.”

Dus als je tot op hoge leeftijd zonder hulp van medicijnen als viagra een erectie wil kunnen hebben, moet je gezonde vaten en zenuwen hebben, zegt Katan. In praktijk komt dat neer op voldoende bewegen, niet roken, gezond eten en niet dik worden. Katan: „Gezond eten kán met een mediterraan dieet. Veel mensen vinden het lekker waardoor het beter is vol te houden. Maar je kunt van mediterraan eten ook dik worden. En als je rookt, te dik bent of weinig beweegt, gaat het dieet je niet redden.”

De 52 procent van de mannen met erectiestoornissen – dát cijfer klopt, zegt Katan, en geldt voor een grote groep mannen tussen de veertig en zeventig jaar – is niet op stel en sprong geholpen met verandering van dieet. „Een langdurige verandering van leefstijl waarmee tijdig begonnen wordt, biedt de meeste kans op potentie op hogere leeftijd.”

Dat zegt ook Michael van Balken, uroloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. „Als een man met een erectieprobleem dat een lichamelijke oorzaak heeft bij mij komt, dan kan een leefstijlaanpassing íéts helpen. Een matige erectie kan iets sterker worden. Maar een pil als viagra heeft veel meer effect.” Dit is geen reclame voor tabletjes, zegt de uroloog. „Je moet je leefstijl niet aanpassen op het moment dat er problemen zijn, dan heb je er geen barst aan.”

Zowel Van Balken als Katan zet vraagtekens bij het Griekse onderzoek. „Het is bij zo’n groep heel lastig om vast te stellen of hun potentie wel door hun dieet komt, zegt Van Balken. „Misschien zijn er wel andere factoren.” Katan: „Een controlegroep ontbreekt. Dat is tricky voor wetenschappelijk onderzoek.”

Conclusie

Een mediterraan dieet kan zorgen voor goede, gezonde bloedvaten en daardoor voor potentie. Maar het hangt ook af van veel ándere factoren én van de manier waaróp het mediterrane dieet wordt genuttigd. Met een gezonde leefstijl, die meer behelst dan alleen dieet, kunnen erectieproblemen voorkomen worden. Met gezond leven moet worden begonnen voordat de problemen zich openbaren. Is dat het geval dan helpt een pil als viagra beter, dan aanpassing van het dieet. We beoordelen de stelling als grotendeels onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt