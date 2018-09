Minister Kaag investeert miljoenen in onderwijs na verzoek van Rihanna

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) investeert de komende vijf jaar 20 miljoen euro per jaar in de verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Dat kondigde zij aan bij de VN-top in New York. Het geld gaat naar het Global Partnership for Education (GPE). Zangeres Rihanna riep Kaag in augustus via Twitter op om precies dit bedrag dit bedrag (maar dan in dollars) te storten aan het GPE.

De Barbadiaanse zangeres is ambassadeur van het GPE. Volgens de NOS ontkent Kaag dat Rihanna’s oproep de reden was voor de investering. De toekenning van het bedrag aan het GPE zou een “eigenstandig besluit van de minister” zijn. In New York zei Kaag dat zij investeert in onderwijs omdat “het vrouwen en jongeren kansen op beter werk en een fatsoenlijk inkomen biedt”.

High Level Week

Kaag investeert niet alleen in het GPE, ook Education Cannot Wait kan eenmalig rekenen op 15 miljoen euro. Deze organisatie zet zich in voor beter onderwijs in crisisgebieden. De Global Financing Facility, dat landen helpt bij het opzetten van een geschikte gezondheidszorg voor vrouwen, krijgt 58,6 miljoen.

In New York vindt momenteel de zogenoemde High Level Week plaats, de aftrap van het vergaderseizoen van de Algemene Vergadering van de VN. Op de agenda staan onder meer duurzaamheid, vredeshandhaving en nucleaire wapens.