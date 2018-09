Mexicaanse autoriteiten ontwapenen politie Acapulco

De Mexicaanse autoriteiten hebben dinsdag een inval gedaan bij de politie in de badplaats Acapulco op verdenking van betrokkenheid bij drugsbendes. De volledige politie-eenheid van zo’n zevenhonderd agenten is ontwapend. Ook zijn radioapparatuur en kogelwerende vesten in beslag genomen. Dat meldt persbureau AP. Twee politiechefs werden gearresteerd op verdenking van moord.

Lees ook: Mexico was even belofte, nu weer een narcostaat

De regering liet weten dat deze verregaande stap nodig was omdat “de eenheid waarschijnlijk is geïnfiltreerd door criminele bendes”. Ook verwijt de regering de politie-eenheid “helemaal niets te doen niets aan de misdaadgolf”. Voorlopig nemen militairen, mariniers en de nationale politie de taken van de politie in de stad over.

Criminaliteit

De badplaats Acapulco, waar zo’n 800.000 mensen wonen, was in de jaren zestig een populair vakantieoord en werd bezongen door artiesten als Neil Diamond en Joao Gilberto. Inmiddels is de stad berucht en staat het te boek als tweede gevaarlijkste plaats ter wereld. Vorig jaar werden er in de stad 103 mensen per 100.000 inwoners vermoord. Acapulco heeft een grote haven en biedt daarmee veel mogelijkheden voor drugssmokkel. Ook zijn lokale politie-eenheden kwetsbaar voor corruptie omdat agenten slecht getraind zijn en weinig betaald krijgen. Bovendien maakt de georganiseerde misdaad veel gebruik van geweld en intimidatie.

De deelstaat Guerrero, waar Acapulco ligt, is een van de gevaarlijkste regio’s van het land. Sinds 2014 zijn in de deelstaat al meer dan tien politie-eenheden ontwapend. De inval bij de politie in Acapulco is de grootste tot nu toe. De Verenigde Staten benadrukten dinsdag nog eens dat er een negatief reisadvies is afgegeven voor de deelstaat. Volgens de VS opereren in het gebied gewapende groepen die vaak wegversperringen opzetten en gewelddadig optreden, ook tegen reizigers.