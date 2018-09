Mark Hoogstad wint Rotterdamse Persprijs 2018

De Persprijs Rotterdam 2018 gaat naar freelance journalist Mark Hoogstad voor zijn boek Rotterdam, stad van twee snelheden dat in februari van dit jaar verscheen.

Volgens de jury biedt het boek „diepgaand inzicht” in spraakmakende Rotterdamse politici en heeft het een „meeslepende stijl”.

Hoogstad werkte 18 jaar bij NRC en 4,5 jaar bij het AD Rotterdams Dagblad. Daarna is Hoogstad freelancer van Trouw geworden. Zijn boek is een weerslag van woelige politieke periodes en beschrijft Rotterdam als „even wonderlijke als kleinburgerlijke metropool aan de Nieuwe Maas”, zoals de auteur in de inleiding schrijft. De ondertitel Stad van twee snelheden verwijst onder meer naar de opbloei van Rotterdam als populaire woonstad en de hardnekkige armoede en achterstanden.

Lees ook: Een smakelijk verslag van politieke machinaties in Rotterdam

‘Zekere tegendraadsheid’

„Gemeenschappelijke noemer is de onaangepastheid en eigenzinnigheid van een aantal hoofdfiguren in het boek”, aldus het juryrapport, „waarbij hier en daar de indruk ontstaat dat Hoogstad ook zelf een zekere tegendraadsheid en vasthoudendheid niet vreemd zijn”. Een apart hoofdstuk in het boek is gewijd aan Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam, kleurrijk oud-raadslid en oud-nestor van de gemeenteraad.

„Ik voel me vereerd, het is een mooie erkenning”, reageert Hoogstad aan de telefoon. „Ik hoop dat meer mensen buiten Rotterdam het boek ook gaan lezen. Het is meer dan een verhaal over Rotterdam.”

De persprijs, die voor de dertiende keer wordt uitgereikt, is voor journalistieke producties over Rotterdam en omgeving en bestaat uit een trofee plus 5.000 euro. De onafhankelijke jury staat onder voorzitterschap van de Rotterdamse strafadvocaat Inez Weski. De persprijs wordt donderdag 4 oktober uitgereikt in congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam. De uitreiking is ruim een maand vervroegd, omdat Hoogstad ernstig ziek is.

Andere genomineerden

Andere genomineerden onder de in totaal vijftien inzendingen waren Rik Kuiper van de Volkskrant met een artikelenserie over de gemeenteraadsverkiezingen, de lokale omroep Open Rotterdam met een serie tv-uitzendingen over innovaties in de Rotterdamse haven, freelance journalist Marijke Nijboer met haar boek Achter de voordeur over een Rotterdams probleemgezin en Margot Smolenaars van website Vers Beton met het onderzoeksproject Bouwen is macht.