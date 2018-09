Kabinet wil landelijke registratieplicht Airbnb

Het kabinet wil dat woningen die via websites als Airbnb aan toeristen worden verhuurd verplicht worden geregistreerd. Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat een registratiesysteem hiervoor momenteel in de maak is.

Het registratienummer moet zichtbaar worden bij advertenties, zodat gemeenten een helder beeld krijgen van waar woningen aan toeristen worden verhuurd. “Dit versterkt de handhavingsmogelijkheden van de gemeente”, aldus Ollongren, die stelt dat het systeem bedoeld is om “excessen” in de verhuur aan toeristen aan te pakken.

Overlast

Daarmee lijkt de minister te refereren aan de overlast die Airbnb-verhuur in sommige wijken in met name Amsterdam veroorzaakt. Buren klagen over toeristen die geluidsoverlast veroorzaken, rommel achterlaten en vernielingen aanrichten. Ook verhuren sommige aanbieders het hele jaar door, terwijl in Amsterdam een maximum van zestig dagen per jaar geldt. In de hoofdstad geldt sinds oktober vorig jaar al een registratieplicht, maar die werkt niet naar behoren, zo geeft ook de wethouder toe.

In 2016 diende de SP al een motie in om een nationale registratiesysteem op te tuigen, die door een Kamermeerderheid werd aangenomen. Airbnb pleitte toen nog tegen de invoering van een dergelijk systeem, maar is daar inmiddels op teruggekomen. “Airbnb steunt de ontwikkeling van een nationaal registratiesysteem voor vakantieverhuur”, zegt het bedrijf tegenover de NOS.

Ollongren verwacht voor het einde van het jaar de plannen voor het systeem afgerond te hebben, waarna die naar de Tweede Kamer zullen worden gestuurd. In San Francisco en Japan bestaat al een registratieplicht. De woordvoerder van de minister was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.