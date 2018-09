India handhaaft grootste databank ter wereld

India kan vasthouden aan Aadhaar, de grootste (maar omstreden) biometrische databank ter wereld. Dat heeft het hooggerechtshof in dat land besloten.

De voordelen van Aadhaar wegen wat het vijfkoppig hof betreft zwaarder dan de privacyrisico’s die het systeem volgens tegenstanders met zich meebrengt. Het hooggerechtshof (waarvan vier leden voor stemden en één tegen) geeft Aadhaar overigens niet volledig vrij baan.

Digitale identiteit

Zo wilde de regering van premier Narendra Modi gebruik van de databank graag verplicht stellen bij de aanschaf van mobiele telefoons en bankpassen. Daar is in het vonnis een stokje voor gestoken. Scholen mogen leerlingen of studenten bij inschrijving ook niet om hun Aadhaar-gegevens vragen. Wel moeten Indiërs voortaan hun Aadhaar-gegevens afgeven als ze een identiteitskaart aanvragen, belastingaangifte doen of aanspraak willen maken op voedselrantsoenen.

Wie in India leeft op voedselbonnen, moet zijn vingerafdruk gebruiken ter identificatie. Dat systeem faalt, met fatale gevolgen.

Het programma begon in 2009 met de intentie alle 1,3 miljard Indiërs een digitale identiteit te geven aan de hand van hun vingerafdruk en irisscan. Een biometrisch equivalent van het Nederlandse DigiD dus.

Inmiddels wordt Aadhaar in India voor vrijwel alles gebruikt en zou zo’n 98 procent van de bevolking nu in de database zijn opgenomen. Dat is niet zonder risico. Er zijn meerdere veiligheidslekken geweest en eerder dit jaar hoefde een journalist maar 500 roepies (omgerekend zo’n zes euro) over te maken om toegang te krijgen tot gegevens van gebruikers.

Inbreuk op privacy

Voorstanders vinden het Aadhaar-systeem een handig middel in de strijd tegen corruptie omdat door digitalisering het gebruik van documenten omzeild kan worden. Tegenstanders vinden dat Aadhaar de weg vrij maakt voor een politiestaat en bedrijven de ruimte biedt van hun klanten te profiteren. Indiërs moeten nu al hun Aadhaar afgeven wanneer ze bijvoorbeeld een treinkaartje willen kopen of een telefoonabonnement afsluiten.

Dhananjaya Chandrachud, de enige opperrechter die tégen Aadhaar stemde, vindt het systeem in strijd met de Indiase grondwet. Aadhaar schendt het recht op privacy, zegt hij tegen News18, omdat het kan leiden tot profilering van individuen en kiezers.