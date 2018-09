Trump zal baas van Rusland-onderzoek nu nog niet ontslaan

Erg zeker van zijn baan kan Rod Rosenstein, de Amerikaanse onderminister van Justitie, zich niet voelen. Deze donderdag moet hij op gesprek bij president Trump, nadat The New York Times eind vorige week berichtte dat Rosenstein, de baas over het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, blijk had gegeven van vooringenomenheid.

Rosenstein zou vorig jaar tegen ambtenaren van justitie en FBI gesuggereerd hebben dat hij afluisterapparatuur bij zich kon dragen tijdens zijn contact met de president, en om het 25ste amendement van de Grondwet te gebruiken om Trump af te zetten wegens ongeschiktheid voor het ambt. De onderminister ontkende, maar andere media bevestigden de berichtgeving. Volgens een zegsman op zijn ministerie had hij het wel gezegd, maar was het sarcasme.

Maandag gonsde Washington van de geruchten over een opstappen dan wel ontslag van Rosenstein, toen deze naar het Witte Huis ging voor een gesprek met stafchef John Kelly.

Daarop volgde alleen nóg een ontkenning, plus de aankondiging van het gesprek met Trump vandaag. Trump zal hem daar niet ontslaan, zei de president woensdag bij de VN. „Mijn voorkeur heeft het hem te houden en hem zijn karwei af te laten maken.”

Afgelopen dagen zeiden anonieme medewerkers van het Witte Huis al in de Amerikaanse pers dat ontslag van Rosenstein niet in de rede ligt, zo vlak voor de tussentijdse Congresverkiezingen van 6 november. Dat zou immers algemeen gezien worden als een poging het „karwei” van Rosenstein, het onderzoek van Mueller in te perken of stop te zetten, en dat zou weer tot een regelrechte constitutionele crisis kunnen leiden.

Toch blijft de vraag hoe lang Trump, die afgelopen maanden juist steeds graag van Rosenstein leek af te willen, zich laat tegenhouden. Al maanden geeft de president blijk van zijn irritatie over het uitdijende onderzoek van Mueller, waarin al drie ex-medewerkers van Trump veroordeeld zijn en vier schuld bekenden.

Trump droeg Rosenstein, een aanklager van de staat Maryland, begin 2017 voor als opvolger van de door hem ontslagen Sally Yates. Vrijwel meteen kwam de ambtenaar, die tot dan toe probleemloos had gediend onder presidenten van beide partijen, vol in politiek spervuur terecht. Kort na zijn aantreden in april stelde hij op verzoek van Trump een memo samen over het werk van FBI-directeur James Comey, die vlak voor de verkiezingen het onderzoek naar Clintons e-mails had heropend en weer gesloten. Trump ontsloeg Comey op grond van deze memo, maar zei later dat „Rusland” de eigenlijke reden was.

Trumps entourage

Hierop stelde Rosenstein Mueller aan als speciaal aanklager voor het onderzoek naar de contacten tussen Trumps entourage en Russen rond het Kremlin in de aanloop naar de verkiezingen. Daarmee werd hij de president een doorn in het oog.

Ook onder Trumpiaanse Republikeinen gaan stemmen op om Rosenstein af te zetten. Volgens de Republikeinse Afgevaardigde Devin Nunes, een trouwe verdediger van de president, is dat zelfs een kwestie van tijd.

Nunes zei in augustus tijdens een bijeenkomst met geldschieters dat het Congres tot de verkiezingen druk is met de benoeming van opperrechter in spe Kavanaugh. Dan kan het Congres koersen op zijn afzetting: „Het gaat er niet om dat iemand van ons Rosenstein mag. Het is een kwestie van timing.”

Dit artikel is op 27-09-2018 geactualiseerd.