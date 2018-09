Groningen heeft primeur met gedeeltelijk rookverbod op straat

Groningen is de eerste stad in Nederland waar niet overal meer op straat mag worden gerookt. Het gaat om een rookverbod rondom publieke gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen, theaters en de kinderopvang. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met dit plan, meldt de regionale omroep RTV Noord.

In het voorstel schreef het college van B&W: “Groningen zou hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden”.

Geen boetes

Het verbod gaat niet alleen over tabaksrook, maar ook over de uitlaatgassen van auto’s, motoren en bromfietsen. De VVD en de SP stemden tegen deze aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zij geloven niet in een verbod. Volgens de gemeente willen meer dan dertig organisaties in Groningen een rookvrije zone.

Roken in een aangewezen rookvrije zone levert geen boete op. Wethouder Mattias Gijsbertsen van Sociale Zaken en Jeugdzorg zei tijdens de gemeenteraadsvergadering dat mensen elkaar moeten aanspreken op fout gedrag. Handhaving is niet mogelijk omdat er te weinig handhavers zijn.

Lees ook: Rookvrij een terrasje pikken, dat kan nu

Mogelijk verbod in Rotterdam, Amstelveen

Het roken in de openbare ruimte staat ook in andere steden ter discussie. In Rotterdam zijn het Erasmus Medisch Centrum, het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam in gesprek met de gemeente over een gedeeltelijk rookverbod. Ook in Amstelveen wordt hier over nagedacht.

In horecagelegenheden is er sinds 2008 een rookverbod en sinds korte tijd groeit ook het aantal uitbaters met een (deels) rookvrij terras.