Filmoverzicht: Michael Moore spuwt vuur, de zelfdestructie van mode-prins Alexander McQueen

●●●●● Fahrenheit 11/9: Documentaire Met omineuze toon en satanisch koorgezang ploegt Michael Moore in ‘Fahrenheit 11/9’ van alles overhoop. Hij doet een oproep tot de barricades. Maar in het post-waarheidstijdperk storen propagandistische methoden. Lees de recensie: Michael Moore spuwt weer vuur in ‘Fahrenheit 11/9’ Regie: Michael Moore. In: 32 bioscopen

●●●●● Transit: Drama In ‘Transit’ zijn twee tijdlagen tot één geheel geweven: het Frankrijk van de Tweede Wereldoorlog en het hedendaagse Frankrijk. Nog steeds maakt de politie jacht op ‘vreemdelingen’. De film stelt grote politieke vragen. Lees de recensie: Fantoomverhalen uit een tijdloos Europa Regie: Christian Petzold. Met: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese. In: 17 bioscopen

●●●●● McQueen: Documentaire De docu ‘McQueen’ is een boeiende kennismaking met het te jong gestorven enfant terrible van de modewereld, Alexander McQueen. Maar de duiding schiet tekort. Lees de recensie: Zelfdestructie van een mode-prins Regie: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui. In: 33 bioscopen.

●●●●● The House with a Clock in Its Walls: Jeugdhorror Veel in ‘The House with a Clock in Its Walls’ werkt. Maar de kindergriezelfilm haalt wel veel overhoop. Lees de recensie: Op zoek naar een onheilsklok Regie: Eli Roth. Met: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan. In: 82 bioscopen.

●●●●● Elvy’s Wereld: So Ibiza! : Jeugdfilm ‘Elvy’s Wereld: So Ibiza!’ wringt zich in bochten om zoveel mogelijk meisjes van een jaar of tien te behagen. Lees de recensie: Poezelige meisjeswereld op Ibiza Regie: Erwin van den Eshof. Met: May Hollerman, Jill Schirnhofer. In: 108 bioscopen

●●●●● Rosie & Moussa: Kinderfilm ‘Rosie & Moussa’ is een enthousiaste poging kinderen te tonen dat in het Brusselse Molenbeek mensen in alle soorten en maten wonen, dus niet alleen de paar terroristen die het nieuws halen. Lees de recensie: In goede bedoelingen gesneuveld Regie: Dorothée Van Den Berghe. Met: Savannah Vandendriessche, Imad Borji, Titus De Voogdt, Ruth Beeckmans. In: 2 bioscopen

●●●●● Tesnota: Arthouse Regisseur Kantemir Balagov toont in ‘Tesnota’ een bange stad aan de rand van de jihad. „Fundamentalisme is een uitweg uit een deprimerende realiteit, net als drugs of internet.”Lees de recensie: ‘Die onthoofdingsvideo moest echt’ Regie: Kantemir Balagov. Met: Darja Zjovnar, Nazir Zjoekov, Olga Dragoenova. In: 15 bioscopen