‘Eerste Kamer gaat eigen regels integriteit onderzoeken’

De Eerste Kamer gaat zijn eigen regels naar nevenfuncties en dreigende belangenverstrengelingen onderzoeken. Dat hebben fractievoorzitters dinsdag afgesproken, schrijft Trouw woensdag. De aanleiding voor het onderzoek is de zaak rond VVD-senator Anne-Wil Duthler, die voor een wet stemde waaraan haar bedrijf had meegewerkt.

De griffier van de senaat zal inventariseren welke regels er bestaan rondom nevenfuncties en belangenverstrengeling en zal beoordelen of die nog actueel zijn. De senaat organiseert dit najaar een speciale bijeenkomst, waar besproken zal worden of de gedragsregels in de haak zijn. De woordvoerder van de Eerste Kamer bevestigt de afspraken tegenover Trouw.

Adviesbureau

Eerder deze week raakte Duthler in opspraak toen Follow The Money onthulde dat haar bureau Duthler Associates in 2013 advies uitbracht over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de zomer van 2014 stemde de senaat over de wet, die met één stem meerderheid werd aangenomen. Hierbij stemde ook Duthler mee, hoewel ze eerder betaald had gekregen voor haar advies over dezelfde wet.

De Raad van Europa waarschuwde in 2014 al dat de Eerste Kamer zijn eigen integriteit beter moest bewaken. In reactie hierop spraken senatoren af dat dit zou worden aangekaart in het ‘college van senioren’, een orgaan waarin fractievoorzitters bijeenkomen. Dat laatste gebeurde echter nooit.

Veel Eerste Kamerleden werken naast hun senaatsfunctie (die vaak slechts één dag per week werk is) als lobbyist of adviseur, wat soms tot belangenverstrengeling leidt. Een bekend voorbeeld is toen CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman als senator onderhandelde met het kabinet-Rutte II over maatregelen op de woningmarkt. Brinkman was daarnaast ook voorzitter van Bouwend Nederland.