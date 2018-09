Ebolabestrijding: gaspakken in noordoost Congo

In de Democratische Republiek Congo woedt een nieuwe ebola-uitbraak, ditmaal in het noordoosten van het land. Deze epidemie werd in augustus geconstateerd in het dorpje Mangina in de provincie Noord-Kivu, Inmiddels zijn ook gevallen bekend in Beni. Om de ziekte te bestrijden worden zoveel mogelijk mensen gevaccineerd en geïnformeerd. Het meest in het oog springen de medische hulpverleners die in hun beschermende pakken patiënten bijstaan. Dat blijft een bevreemdend beeld, getuigen ook deze foto's die fotograaf John Wessels maakte in en rondom een van de speciale behandelcentra bij Beni. Hij was daar enkele weken nadat de uitbraak officieel bekend was gemaakt.