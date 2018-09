Dumoulin zit ‘mislukt’ op de fiets en baalt van zilver

Door onze redacteur Maarten Scholten

Amsterdam. Juichend over de eindstreep gaan, dat vond Rohan Dennis toch wat al te riskant. De 28-jarige Australiër wist dat na hem regerend wereldkampioen Tom Dumoulin nog moest finishen. Maar hij wist ook dat de wereldtitel hem na een superieure tijdrit over 52,5 kilometer nauwelijks kon ontgaan. Dus lachte hij volop, stak zijn duim omhoog en tilde jubelend zijn fiets in de lucht.

Wat een contrast met Dumoulin, die zich even later in de laatste meters van het geaccidenteerde parcours rond Innsbruck nog net genoeg kon uitwringen om zilver te pakken, een halve tel voor de Belgische nummer drie Victor Campenaerts. Maar zijn achterstand op de winnende tijd van Dennis loog er niet om: 1.21 minuut. Volledig uitgeput schudde de titelverdediger het hoofd. Terzijde gestaan door verzorger Ton de Vaan slaagde hij er nauwelijks in van zijn fiets te stappen. „Kramp over mijn hele lichaam”, klonk het later.

Direct na de huldiging analyseerde Dumoulin genadeloos zijn eigen prestatie. „Het liep voor geen meter. Ik voelde meteen dat ik het helemaal niet had. Ik ben toch gaan rijden voor wat ik waard was, maar ik bleef ver onder mijn topniveau. Ik zat totaal mislukt op mijn fiets.” Zilver voelde niet eens als een troostprijs. „Ik baal vooral dat ik niet mijn goede niveau haalde. Als ik dat haal en er is er eentje beter, dan kan ik er eerder mee leven. Maar ik had het niet vandaag.”

Twee jaar geleden moest de kopman van Sunweb op de olympische tijdrit van Rio ook genoegen nemen met zilver, toen achter de superieure Zwitser Fabian Cancellara. Vorig jaar verpulverde hij de concurrentie op het WK in het Noorse Bergen. Maar na een zwaar seizoen, met tweede plaatsen in de Giro en de Tour, zat titelprologatie er in Innsbruck geen moment in. „Misschien is het te veel geweest”, keek Dumoulin terug. „Maar als je het niet probeert weet je het ook niet. Je begint het einde van het seizoen wel te voelen.”

En dan stuitte hij ook nog op een grootse tegenstander. Dennis, in 2011 een jaar ploeggenoot van Dumoulin in de opleidingsploeg van Rabobank, won dit jaar zes van de acht tijdritten waarin hij startte. In de Giro versloeg hij Dumoulin al, in de Vuelta won hij onlangs een korte en een lange race tegen de klok. De 1.21 minuut die hij in Innsbruck voor bleef op nummer twee was het één na grootste verschil ooit, na Cancellara die in 2009 de Zweed Gustav Larsson versloeg met 1.27. Dumoulin vatte het verschil tussen Dennis en hemzelf in één zin samen: „Hij was in topvorm en ik niet.”