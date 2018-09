Duitse voetbalbond klaagde bij UEFA over Michael van Praag

De Duitse voetbalbond DFB heeft vorig jaar formeel geklaagd bij de Europese bond UEFA over bestuurder Michael van Praag, tevens voorzitter van de Nederlandse voetbalbond KNVB. Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. De ruzie is volgens de KNVB al bijgelegd.

Volgens de NOS, die met betrokken (anonieme) voetbalbestuurders sprak, vonden de Duitsers Van Praag te veel op de hand van Turkije, net als Duitsland kandidaat voor de organisatie van het EK Voetbal in 2024. In het Zwitserse Nyon wordt donderdag door het UEFA-bestuur besloten welk land het toernooi krijgt toegewezen. Van Praag heeft als UEFA-bestuurder één stem.

Eigenlijk hadden Aleksander Ceferin en Michael van Praag dezelfde ideeën om de UEFA te veranderen. De nieuwe Sloveense voorzitter had echter geen moeite met gunsten beloven.

In Duitsland bestond de vrees dat de 70-jarige Van Praag rancuneuze gevoelens zou koesteren richting de Duitsers, die in 2016 niet op hem maar op de Sloveen Aleksander Ceferin stemden als nieuwe voorzitter van de UEFA. Daarna zou hij wel erg goed bevriend zijn geraakt met zijn Turkse collega in het UEFA-bestuur, Servet Yardımcı.

Bezoek Istanbul

Toen het UEFA-hoofdkwartier in Nyon in november vorig jaar niet beschikbaar was, verplaatste de Nederlander een vergadering naar Istanbul, rondom een Champions League-wedstrijd van de Turkse topclub Besiktas. Tijdens dat bezoek zei Van Praag volgens de Turkse krant Sabah dat Turkije het EK in 2016 eigenlijk al had verdiend. Toch ging het toernooi niet naar Turkije, maar naar Frankrijk. Van Praag toen volgens Sabah:

“Over 2024 zijn de details nog niet bekend. Maar ik kan met gerust hart zeggen: Turkije is in alle opzichten klaar voor 2024.”

Precies in die publicaties door Turkse media is het misgegaan, zegt een KNVB-woordvoerder woensdag desgevraagd tegen NRC. Uitspraken van de bondsvoorzitter werden op zo’n manier vertaald dat in Duitsland “boosheid ten aanzien van Michael” ontstond. De onenigheid is inmiddels in zijn geheel uitgesproken, bezweert de woordvoerder van de KNVB. Wat de precieze inhoud van de klacht was en hoe de gesprekken die daarop met de Duitsers gevoerd zijn, precies zijn verlopen, wil hij niet zeggen.

Erdogan

Tijdens het door de Duitsers betwiste bezoek aan Istanbul had Van Praag samen met een aantal andere vaste leden van de UEFA-commissie een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Daar is niet meer gebeurd dan het maken van een foto en hooguit een handdruk, verzekert de KNVB. Inhoudelijk hebben Van Praag en Erdogan volgens hem niets besproken: