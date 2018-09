DNB: meerdere banken doen te weinig om witwassen te bestrijden

Niet alleen ING is niet scherp genoeg op witwaspraktijken die mogelijk uitgevoerd worden met haar rekeningen. De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft in een brief aan minister van Financiën Wobke Hoekstra (CDA) dat “de poortwachtersfunctie binnen de bankensector te vaak onvoldoende op orde is”.

Volgens DNB-directeur Else Bos wordt bij verschillende banken “onvoldoende klantonderzoek een gebrekkige transactiemonitoring” uitgevoerd. Meerdere banken moesten maatregelen treffen toen overtredingen werden geconstateerd. De centrale bank ziet “goede initiatieven tot verbetering”, maar benadrukt dat de Nederlandse banken een “grote inspanning” moeten blijven leveren om financiële criminaliteit tegen te gaan. Bos noemt geen banken bij naam.

Lees ook: Waar was DNB toen het bij ING misging?

DNB reageert in de brief op vragen van minister Hoekstra, die in kaart wil brengen in hoeverre de zogenoemde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt nageleefd. De wet kwam in de schijnwerpers te staan toen bekend werd dat ING een miljoenenschikking heeft getroffen met het OM vanwege “ernstige nalatigheid” bij de toezicht op witwassen.

ING lang onder verscherpt toezicht

In de brief aan Hoekstra schrijft Bos ook dat ING nog lange tijd onder verscherpt toezicht zal staan bij haar bank. De centrale bank zal hierbij “niet aarzelen” opnieuw in te grijpen, mocht ING opnieuw over de schreef gaan. DNB kan onder meer boetes uitdelen en vergunningen intrekken, schrijft Bos.

“Het zal naar verwachting een langdurig en intensief proces zijn om de poortwachtersfunctie bij ING op adequaat niveau te brengen.”

Bos schrijft tot slot dat DNB vindt dat er op internationaal niveau beter moet worden samengewerkt om witwassen en terrorismefinanciering in Europa tegen te gaan. Dit is in lijn met voornemens van de Europese Commissie.