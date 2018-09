Dennis wint wereldtitel tijdrijden, Dumoulin tweede

Het is Tom Dumoulin niet gelukt om zijn wereldtitel tijdrijden te prolongeren. In het Oostenrijkse Innsbruck werd de Nederlandse specialist woensdag tweede achter Rohan Dennis. De Australiër was maar liefst 81 seconden sneller op het parcours van 52 kilometer. De Belg Victor Campenaerts werd nipt derde, hij gaf slechts een halve seconde toe op Dumoulin.

Dennis won nooit eerder het WK tijdrijden. Zijn beste prestatie was de vijfde plaats in 2015. De renner van BMC is dit jaar goed in vorm. Begin deze maand won hij twee tijdritten in de Ronde van Spanje. Ook won hij eerder dit jaar een tijdrit in de Ronde van Italië, Dumoulin eindigde toen als derde.

Patent op tweede plaatsen

Voor Dumoulin is dit het jaar van de tweede plaatsen. Hij eindigde zowel in de Giro als in de Tour de France op de tweede plek in het eindklassement.

