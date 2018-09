China ontkent beïnvloeding tussentijdse verkiezingen VS

China heeft woensdag met klem ontkend pogingen te doen om de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden. Dat zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad in New York. China reageerde hiermee op beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die kort daarvoor had gezegd dat het land “pogingen deed tot beïnvloeding”.

Minister Wang Yi ging aan het einde van zijn toespraak op de plotselinge beschuldigingen in. Hij zei:

“Wij weigeren ongegronde beschuldigingen te accepteren. Wij beïnvloeden de verkiezingen niet en dat zullen we ook niet doen.”

Trump zei dat zijn regering “helaas” heeft ontdekt dat China de tussentijdse verkiezingen probeert te beïnvloeden omdat “ik de eerste president ben die China ooit op handelsvlak heeft uitgedaagd”. Trump lichtte de beschuldigingen niet verder toe. Trump verwees naar de importheffingen die de Verenigde Staten China onlangs hebben opgelegd.

Rutte

Ook premier Mark Rutte nam woensdag het woord tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad en riep op tot samenwerking. Hij noemde de inzet van chemische wapens alarmerend. Hij refereerde naar de aanval met chemische wapens in april, de moord met zenuwgas op de halfbroer van Kim Jong-un in Maleisië en de aanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Rutte benadrukte dat alles in het werk moet worden gesteld om de daders voor de rechter te krijgen.

“Het gebruik van chemische wapens moet niet het nieuwe normaal worden.”

Ook stelde Rutte dat Nederland zich aan de nucleaire deal met Iran houdt, zolang Iran zich aan de afspraken houdt. Wel zei hij zich zorgen te maken over de rol die het land speelt in de regio.

Hij zei verder de pogingen van president Trump te waarderen om toenadering te zoeken tot Noord-Korea. Rutte benadrukte dat Nederland er alles aan doet om Noord-Korea onder druk te blijven zetten en zei voorlopig de sancties niet te willen opheffen. Later op de dag spreekt Rutte ook nog tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.