Ik heb een wortelcake gemaakt met een recept uit een gratis maandblad van een supermarkt.

Mijn zoon proeft en zegt dat hij deze cake lekker vindt en de wortelcake uit de supermarkt niet.

Hij vraagt waarom ze in de supermarkt hun eigen recepten niet gebruiken.

