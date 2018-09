Broers vanuit Zweedse cel terug naar Senegal

De Senegalese broers die met een Nederlands Schengenvisum Zweden bezochten zijn na negen weken detentie terug in Senegal. Dinsdag vlogen zij onder politiebegeleiding rechtstreeks van Zweden naar Senegal. Dat bevestigt Ewa-Gun Westford van de Zweedse politie.

Pape Matar (26) en Ibra Lo Fall (23) bezochten hun vader in Nederland. Na een week wilden ze hun neef bezoeken in Zweden. Ondanks een geldig Schengenvisum, uitgegeven door Nederland, werden ze bij de Zweedse grens gearresteerd. Omdat ze enkele vragen niet duidelijk konden beantwoorden, werd hun visum ingetrokken. Dat staat in een politieverklaring in bezit van NRC. Uiteindelijk zaten ze negen weken vast in een uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, waar NRC hen medio augustus bezocht.

Lees over de detentie van de broers: Hoe een familiebezoek eindigt in de Zweedse cel

Geboeid in het vliegtuig

Eigenlijk zouden de broers afgelopen maandag uitgezet worden. „Ze zaten al geboeid in het vliegtuig”, zegt stiefmoeder Mieke Harms. Waarom dat niet doorging, kon de Zweedse politie niet toelichten. Volgens stiefmoeder Harms gaf Mauritanië Zweden geen toestemming door het luchtruim te vliegen. Dinsdag vlogen de broers alsnog terug naar Senegal. „In een klein vliegtuigje, met zes marechaussees en geen andere passagiers”, zegt Harms.

Het gaat naar omstandigheden goed met de broers. „Ze zijn moe en blij dat ze niet meer in het uitzetcentrum zitten”, zegt Harms. „Maar ze wilden het liefste naar hun vader, in Bedum. Want terug naar Senegal zouden ze sowieso al, maar pas op 12 oktober vanaf Schiphol.”

Geen Nederlandse bijstand

De Senegalese broers zijn in Zweden het middelpunt geworden van een discussie over Europese grensregels. Zweedse kranten, waaronder Expressen, schreven regelmatig over de zaak. Ook Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) kwam de zaak onder ogen en drong bij haar Zweedse collega’s aan op een „grondig onderzoek”. Nederland, de verlener van het visum, kon de broers niet bijstaan „omdat ze niet de Nederlandse nationaliteit hebben”, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie weten.

Steeds vaker trekt Zweden Schengenvisa in. In 2011 trok de Zweedse migratiedienst één visum in. Dat waren er 281 in 2017, tegenover 160 in 2016. Eind augustus waren er al 114 Schengenvisa ingetrokken voor dit jaar, blijkt uit cijfers van de Zweedse migratiedienst.