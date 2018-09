Australië en Nederland overleggen over MH17

Voor het eerst sinds Nederland en Australië Rusland formeel aansprakelijk stellen voor het neerschieten van vlucht MH17, hebben minister Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische collega Marise Payne elkaar ontmoet en over de zaak gepraat.

Dat gebeurde in de wandelgangen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De twee landen hebben via diplomatieke kanalen al contact met Rusland. “We vinden het belangrijk dat we op afzienbare termijn kunnen starten met de onderhandelingen”, aldus minister Blok op de site van de Rijksoverheid.

Onverwachts belegden de Russen maandag een persconferentie over MH17 waar ze nieuw bewijs voor hun onschuld presenteerden. De Boek-raket werd ooit geleverd aan een eenheid in Oekraïne, stelde men.

Joint Investigation Team

Payne en Blok praatten eerder op de dag met collega’s uit landen die zijn aangesloten bij het Joint Investigation Team (JIT) over de meest recente stand van zaken. Mogelijk is ook de bewering van het Russische ministerie van Defensie ter sprake gebracht. Volgens de Russen komen de serienummers op het wapen overeen met raketten uit Oekraïne. Bovendien is volgens Rusland met de beelden gesjoemeld die het land als schuldige aanwijzen.

De beelden waren voor het JIT een van de sterkste bewijzen van Russische betrokkenheid bij de ramp met MH17. Het internationale onderzoek concludeert dat alles erop wijst dat de raket die het toestel neerhaalde door Rusland was geleverd. Op basis van dat onderzoek legden Nederland en Australië de aansprakelijkheid formeel bij Rusland neer. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.