Zweedse premier Löfven weggestemd door parlement

De Zweedse premier en sociaaldemocraat Stefan Löfven is dinsdag weggestemd nadat een motie van wantrouwen door een ruime meerderheid van het parlement werd gesteund. Dat meldt persbureau Reuters. In het parlement stemden 204 leden in met de motie, 142 parlementariërs stemden tegen. De motie van wantrouwen was verplicht nadat de verkiezingen eerder deze maand voor een diepe verdeeldheid in het parlement hebben gezorgd. De sociaaldemocraten verloren tijdens de afgelopen parlementsverkiezingen maar bleef de grootste van het land.

Löfven, die het land sinds 2014 leidde, blijft aan als demissionair premier. De verkiezingen zorgden eerder deze maand voor grote verdeeldheid in het parlement. Zowel het centrum-linkse blok als het centrum-rechtse blok verloor en kreeg niet genoeg stemmen om een meerderheid in het parlement te vormen. Links won één zetel meer dan het centrum-rechtse blok.

Radicaal-rechts

De grote winnaar van de verkiezingen is de radicaal-rechtse partij Zweden-Democraten (SD) maar zowel het linkse als het rechtse blok wil niet met de partij samenwerken. Löfven liet vlak na de stemming al weten niets te zien in een nieuwe gang naar de stembus. Volgens hem zit het Zweedse volk niet te wachten op nieuwe verkiezingen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er dus een minderheidskabinet gevormd, wat gebruikelijk is in het land.