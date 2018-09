Wat zou jíj doen, met een paar miljoen?

Als ik kantoortijgers íéts van harte kan adviseren, dan is het wel om zo snel mogelijk de Staatsloterij te winnen. Dan kun je op je werk lekker zelf je tijd indelen en hoef je nooit meer naar je manager te luisteren, ideaal.

Maar ook als gedachtenexperiment is zo’n geldprijs heel fijn. Denk je eens in, je wint 7 miljoen: zou je lachend een emmer water over je baas gooien en langzaam weglopen, om nooit meer terug te komen? Of zou je het stilhouden en elke dag met een paar kratten champagne voor je collega’s op je werk verschijnen? Het is heel nuttig te weten waar je staat, op kantoor.

De Staatsloterij speelt daar handig op in, dat kantoortijgers dromen van een paar miljoen. Ze hebben reclames met tropische stranden waarbij je heerlijk kan wegdromen. Vooral als je in je kantoortuin in Waddinxveen zit, naast een troosteloze snelweg.

Maar de ‘droomsalarisprijs’ van de Staatsloterij, die twee keer per jaar wordt uitbetaald en komende maandag weer valt, speelt wel héél geniepig in op de werkende mens die gek wordt op zijn flexplek.

In die spot zien we een jongen ’s avonds laat in zijn eentje op kantoor nog wat kopiëren voor zijn baas. Maar dat geeft niet, hoor je hem denken, want hij wint straks toch die prijs – 10.000 euro per maand, dertig jaar lang.

Ik belde met Shirley Kind, manager bij de Staatsloterij, om te vragen wie dat gemene spotje bedacht heeft.

Wat een gemeen reclamespotje!

„Haha, nou, ik zie het niet meteen als gemeen. Maar het is natuurlijk wel een prijs die heel direct relateert aan je huidige situatie.”

Nooit meer werken, dát is de boodschap.

„Je kán stoppen met werken als je deze prijs wint. Maar wat we vooral willen zeggen, is dat het gewone leven leuker wordt met deze prijs. We blijven in deze spot bewust weg van de loterijclichés van Ferrari’s of grote boten. We trekken het dichtbij.”

Het échte geluk zit niet in een grote auto en dito salaris, maar in vrijheid.

„Ja. Zelf de regie over je leven hebben, zelf bepalen wat je doet. Daar gaat dit over.”

Wie heeft deze prijs bedacht?

„Het was in 2012 maar we weten niet meer door wie. Het is intern ontstaan.”

Elke maand 10.000 euro. Dat is slimme marketing. Het klinkt haalbaar om te winnen.

„In Amerika heb je natuurlijk van die enorme jackpots, soms met honderden miljoenen. Maar daar zijn we hier in Nederland te nuchter voor, denk ik. 10.000 euro per maand is net zo’n prijs waarvan mensen denken: dat zou ik ook kunnen winnen en áls ik dat doe, hoef ik niet te veel aan mijn leven te veranderen.”

Het is een heel Hollandse prijs.

„Haha, ja.”

Hoe groot is de kans dat ik win?

„Dat ligt aan het aantal verkochte loten.”

Maar een slag in de lucht: één op de drie miljoen, één op de twee miljoen?

„Ik neig meer naar de 1 op de miljoen. Maar neem de trekking op 1 juli, toen deden er ongeveer 1,6 miljoen lotnummers mee.”

Maar pas op: deze prijs kan maar één iemand winnen.

„Ja. Maar het gevoel dat het kán, dat is ook heel veel waard. Iemand gaat winnen. Dat blijft iets magisch.”

Moeten jullie er niet eerlijk bij zetten dat de kans heel klein is dat je hem wint?

„De hoofdprijs gaat naar dat ene lot. De kans op een prijs, we hebben ook nog andere geldprijzen bij deze trekking, is 51,2 procent.”

Je zou er een disclaimer bij kunnen zetten: ‘pas op, de kans is klein dat u wint’.

„We zijn transparant over de prijzenpot; als je meespeelt met de Staatsloterij weet je dat jij net zoveel kans maakt als al die anderen die meedoen. Doe je liever niet mee, dan weet je zeker dat je geen kans maakt.”

Wat gebeurt er als je wint?

„Als je online meespeelt word je automatisch gebeld en anders moet je je eerst kenbaar maken. We nodigen je dan uit op ons kantoor. Prijswinnaars worden bij ons begeleid. We noemen dat eerste hulp bij geluk.”

Dat lijkt mij een heerlijke baan!

„Haha, ja. Ze helpen met financiële planning en ondersteuning.”

Stoppen de winnaars met werken?

„Nee, meestal kiezen ze voor meer vrije tijd, een mooie auto, een nieuwe keuken, meer op vakantie. Uit breder onderzoek blijkt dat slechts 17 procent zijn baan opzegt.”

Ook heel Nederlands.

„Ja, geen Ferrari’s.”

