Voormalig onderwijsdirecteur verdacht van verduisteren tienduizenden euro’s

De voormalig directeur van het Passer College in Overschie is dinsdagochtend gearresteerd op verdenking van valsheid in geschrifte, oplichting en het verduisteren van tienduizenden euro’s. De grootschalige fraude binnen de school voor speciaal onderwijs kwam vorig jaar oktober aan het licht.

De 50-jarige vrouw uit Rhoon verduisterde het geld door nepfacturen op te maken en die te declareren. De ex-directeur wordt momenteel verhoord, meldt de politie. Haar woning is doorzocht en daarbij zijn tv’s, een auto en andere waardevolle goederen in beslag genomen. Toen het Passer College de fraude vorig jaar opmerkte, huurde onderwijskoepel BOOR (waar de school onder valt) een extern onderzoekbureau in. Hierna deed de koepel aangifte bij de politie.

Stichting Boor heeft 78 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. In 2011 was het al eens slachtoffer van miljoenenfraude. Hoofd huisvesting Arnold R., diens echtgenote en vier externe vastgoedadviseurs zouden tussen 2004 en 2011 via valse facturen grote bedragen verduisterd hebben. Vorig jaar werden zij veroordeeld tot cel- en werkstraffen wegens onder meer witwassen en het aannemen van steekpenningen.