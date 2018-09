Voedselgebrek dreigt op Russisch schip in Terneuzen

In haven van Terneuzen ligt een Russisch bulkschip al maanden aan de ketting omdat schuldeisers beslag hebben gelegd op het schip. Voor de 21 bemanningsleden aan boord dreigt een gebrek aan voedsel, stelt de International Transport Workers’ Federation (ITF) dinsdag na een inspectie.

De Marechaussee controleerde het schip afgelopen week al en constateerde dat het personeel in slechte omstandigheden verkeerde. Ze waarschuwde de ITF, die daarop een inspecteur stuurde.

Sinds mei is het schip slechts twee keer bevoorraad. Er zouden dinsdag nog aardappelen, uien en water zijn, maar raken op. Door openstaande rekeningen worden vers voedsel en water niet meer geleverd. De zeemansclub Varenscentrum in Terneuzen heeft maandag wel een voedselinzamelingsactie gedaan en een aantal tassen met voedingswaren aan boord kunnen brengen.

Murmansk Shipping Company

Volgens Gijs Mol, die namens ITF inspecteerde op het schip, zegt de kapitein dat er een nieuwe leverancier is aangesteld. Die had dinsdag verse proviand moeten brengen. Dit is niet gebeurd.

“Ik heb de voorraad bekeken. Dat was heel schrijnend. Een paar potjes groenten, een beetje rijst, aardappels en uien, dat was het”, zegt Mol.

Het schip, de Kuzma Minin, is van de Russische rederij Murmansk Shipping Company. De rederij staat er financieel slecht voor. In mei hebben schuldeisers beslag gelegd op het schip omdat de rederij haar rekeningen niet betaalt. Als het personeel van boord stapt, doet het daarmee afstand van loon en andere regelingen.