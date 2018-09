Trump haalt bij VN uit naar Iran, China, Internationaal Strafhof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgehaald naar onder meer Iran, China, Venezuela, het regime van de Syrische president Assad en het Internationaal Strafhof in Den Haag. Voornamelijk Iran kreeg het, zoals al verwacht werd, zwaar te verduren. De leiders van het land hebben volgens Trump chaos, dood en vernietiging in het Midden-Oosten gezaaid. Met name hield Trump ze verantwoordelijk voor de toestand in Syrië en in Jemen. Trump kondigde nieuwe sancties aan tegen het Midden-Oosterse land en droeg alle landen op Iran te isoleren.

Aan het begin van Trumps speech voor de Algemene Vergadering in New York vond een opmerkelijk moment plaats. “Mijn regering heeft meer voor elkaar gekregen dan elke regering in de geschiedenis van dit land”, begon de Amerikaanse president. De zaal, vol regeringsleiders en diplomaten uit de hele wereld, lachte. Trump kon een lach vervolgens ook niet onderdrukken. “Die reactie had ik niet verwacht”, zei hij, waarna hij een lijst opnoemde van alle zaken die sinds zijn aantreden beter gaan met het land.

Een belangrijk thema van Trumps speech dinsdag verder was het belang van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van landen. Een variatie op de America First-doctrine die Trump sinds zijn verkiezingscampagne propageert: eigen land eerst. Dat is een ideaal wat volgens de president ook andere landen zouden moeten najagen. Het Internationaal Strafhof kreeg stevige kritiek te verduren. “Het claimt jurisdictie over de inwoners van elk land, maar een niet gekozen bureaucratie heeft geen autoriteit in de VS. De VS worden geregeerd door de VS.” Om daaraan toe te voegen: “Wij verwerpen globalisering en omarmen patriottisme.”

De olieproducerende landen in het Midden-Oosten, verenigd onder OPEC, droeg hij op de prijs van olie te verlagen. Die zouden ze manipuleren en daarmee de VS benadelen, zei Trump. De president was ook traditioneel kritisch over de Verenigde Naties, volgens hem een logge en inefficiënte organisatie.

De Algemene Vergadering van de VN In New York vindt de openingsweek plaats van het vergaderseizoen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat vergaderseizoen begint doorgaans de derde dinsdag van september en loopt door tot december. Tijdens deze week houden regeringsleiders toespraken en zijn er bijeenkomsten over onderwerpen waar landen wereldwijd mee te maken hebben, zoals de strijd tegen drugs. De Algemene Vergadering is het overlegorgaan van de VN en bestaat uit afgevaardigden van alle 193 lidstaten.

De Amerikaanse president herhaalde meermaals dat de VS internationaal gezien op meerdere fronten benadeeld worden. Op het gebied van handel, bijvoorbeeld. Terwijl de VS hun markt hebben opgesteld, hebben andere landen niet hetzelfde gedaan. Met name China zou misbruik maken van de Amerikaanse openheid. Hij onderstreepte het belang van de 250 miljard dollar Chinese export naar de VS die nu aan handelstarieven onderhevig is.

Hoewel Trumps toespraak niet mild was, was deze beduidend minder explosief dan die van vorig jaar. Toen dreigde hij Noord-Korea met “totale vernietiging”. Dit jaar benadrukte hij dat de verhoudingen tussen Washington en Pyongyang aanzienlijk zijn verbeterd (mede, zo zei hij, door toedoen van Trump en Kim Jong-uns top in Singapore op 12 juni). Dit jaar richtte hij zich naast Iran ook op Venezuela, waar het socialistische regime het land naar de afgrond zou hebben gebracht, en de regering van de Syrische president Assad. “Als er nog eens chemische wapens gebruikt zullen worden door Assad, zullen de VS reageren”, dreigde Trump.

Toespraak Guterres

Secretaris-generaal van de VN António Guterres maakte zich bij de opening van de Algemene Vergadering hard voor internationale samenwerking, dat volgens hem onder vuur ligt “net nu we dat het meest nodig hebben”. Hij waarschuwde dat “democratische principes” over de hele wereld bedreigd worden door opkomend populisme en toenemende polarisatie. Ook noemde hij klimaatverandering als een van “direct existentieel gevaar”.

