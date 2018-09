Ik stel altijd alles uit tot de avond van tevoren, dan komt mijn creatieve ik tot leven. Afgelopen week was ik druk bezig een tijdschrift af te maken voor een schoolopdracht; ‘Tien gezonde lifestyle-tips’ was mijn laatste artikel. Om twee uur ’s nachts was ik bij tip vier: op tijd naar bed.

