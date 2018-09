Straf in zedenzaak Bill Cosby: minimaal drie jaar cel

Acteur Bill Cosby (81) is dinsdag veroordeeld tot drie tot tien jaar cel. De jury in Philadelphia oordeelde eerder al dat de komiek schuldig is aan het misbruiken en drogeren van een toenmalige vriendin, Andrea Constand, zo’n veertien jaar geleden. Cosby wordt ervan beschuldigd in totaal ruim zestig vrouwen misbruikt te hebben. De veroordeling van Cosby is de eerste bekende zaak die wordt behandeld sinds de hashtag #MeToo op Twitter in het leven werd geroepen.

“Het is tijd voor gerechtigheid, meneer Cosby”, zei de rechter volgens persbureau AP. Het hof oordeelde dat Cosby “seksueel gewelddadig” is, hiertoe moet hij maandelijkse therapiesessies ondergaan. Cosby kreeg ook een boete van 25.000 dollar (meer dan 21.000 euro). De aanklagers hadden vijf tot tien jaar gevangenisstraf geëist. De verdediging pleitte voor huisarrest. De rechter oordeelde dat Cosby er geen recht op heeft zijn straf thuis uit te zitten.

Cosby komt per direct vast te zitten. Zijn advocaten wilden dat hij tegen borg op vrije voeten zou blijven tot een hoger beroep. Dat verzoek is afgewezen.

In juni vorig jaar lukte het een jury niet om na zes dagen overleg tot een oordeel te komen. In april dit jaar werd hij alsnog schuldig bevonden; dinsdag bepaalde een rechter de definitieve strafmaat.

De zaak-Constand was de enige aanklacht van seksueel misbruik die nog niet was verjaard. Twee andere vrouwen die stelden door Cosby misbruikt te zijn, Lise-Lotte Lublin en Chelan Lasha, zeiden zondag dat ze hoopten op een celstraf: “Hij moet beseffen wat hij heeft gedaan.”

Constand las dinsdag geen uitgebreide verklaring voor, al was deze wel eerder aan de rechtbank voorgelegd. Constand zei te hopen dat Cosby wordt gestraft “op de manier waarop de rechter dat gepast acht”.

NRC Vandaag Elke ochtend onze beste stukken en het belangrijkste nieuws ontvangen? Inschrijven

Vluchtgevaar

De acteur was tot dinsdag op borgtocht van een miljoen dollar vrij; de openbaar aanklager had de rechter gevraagd Cosby vast te zetten in verband met vluchtgevaar. De zaak tegen de acteur is een opmerkelijke: de beschuldigingen aan zijn adres waren voor veel vrouwen een reden om na oktober 2017 onder de hashtag #MeToo ervaringen met seksueel wangedrag met machtige mannen te delen.

Bill Cosby werd vooral bekend als de vader van het gezin Huxtable in de in de sitcom The Cosby Show, in de jaren tachtig populair. De aantijgingen aan Cosbys adres waren voor veel kijkers extra pijnlijk omdat Cosby de eerste zwarte man was die een hoofdrol had in een prime-time-televisieprogramma, I Spy. In mei dit jaar werd hij uit de organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet.

De effecten van de #MeToo zijn niet voorbij. De zaak tegen de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein loopt bijvoorbeeld nog.