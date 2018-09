Rechtbank: jongerenvereniging is verantwoordelijk voor dood jongen (15)

Een Limburgse jongerenvereniging is volgens de rechtbank Limburg verantwoordelijk voor de dood van een vijftienjarige jongen en moet daarom een boete betalen van 7.500 euro. Dit om de vereniging “te laten voelen dat er heel verkeerd gehandeld is”, aldus de rechtbank.

De jongen uit Born bezocht vereniging ’t Waeske in het Limburgse Guttecoven twee jaar geleden tijdens een Halloweenfeest en kon daar zonder enige moeite alcohol krijgen. “Niemand van het aanwezige bestuur heeft dat verhinderd of bemoeilijkt”, aldus de rechtbank.

De tiener had volgens de rechtbank zeker vijf halve liters bier op en is daardoor zelfs dronken geworden. Persbureau ANP meldt dat later een alcoholpromillage van 1,6 bij hem werd vastgesteld (ter vergelijking: in het verkeer is maximaal 0,5 promille toegestaan). De jongen raakte op weg naar huis gedesoriënteerd en kwam te voet terecht op de snelweg A2. Hij werd aangereden en overleed later aan zijn verwondingen.

De rechtbank oordeelt dat er een verband bestaat tussen het dronken maken van de jongen en zijn dood. “Als hij niet dronken was geweest door toedoen van ’t Waeske, zou hij zich naar alle waarschijnlijkheid niet op de A2 hebben begeven en aangereden zijn.”

Alcohol aan minderjarigen

Volgens ANP neemt de rechtbank het de jongerenvereniging zeer kwalijk dat aan minderjarigen alcohol werd geschonken. De plek zou zelfs bekend staan als “the place to be” waar minderjarigen zonder veel problemen alcohol kunnen krijgen.

De rechtbank heeft ook een voorwaardelijke boete opgelegd van nog eens 7.500 euro, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast krijgt ’t Waeske een onvoorwaardelijke geldboete van 1.000 euro voor het overtreden van de Drank- en Horecawet, wegens verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Als de vereniging tijdens de drie jaar proeftijd nog eens in de fout gaat, volgt een sluiting van een halfjaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een grotendeels voorwaardelijke geldboete geëist (met een proeftijd van vijd jaar) en bijzondere maatregelen, waaronder een donatie van 10.000 euro aan de Stichting Jeugd en Alcohol.